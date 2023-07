Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang thu lãi gần 5 tỷ đồng mỗi ngày

Công ty CP Tập đoàn Masan (mã MSN) do tỷ phú Nguyễn Đăng Quang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023 và nửa đầu năm 2023.

Theo đó, trong quý 2/2023 doanh thu thuần hợp nhất của Masan đạt 18.609 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 5.327 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí, MSN báo lãi sau thuế 429 tỷ đồng, tương đương, mỗi ngày doanh nghiệp của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang thu lãi sau thuế hơn 4,7 tỷ đồng, giảm 64,7% so với cùng kỳ.

Giải thích cho sự biến động về lợi nhuận trong quý 2/2023, MSN cho biết chi phí tài chính cao hơn do lãi suất đi vay so với cùng kỳ và khoản lợi nhuận từ các công ty liên kết thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Masan ghi nhận doanh thu thuần đạt 37.315 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận gộp đạt 10.413 tỷ đồng, tăng 3,6% so với quý 2/2023. Trong kỳ, chi phí tài chính tăng mạnh từ 1.576 tỷ đồng lên 2.139 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 868 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày, doanh nghiệp của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang thu lãi gần 5 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước.

Chuỗi siêu thị đóng góp lớn vào doanh thu và lợi nhuận của MaSan

Theo công bố của MSN, doanh thu của The CrownX (TCX) ghi nhận 26.835 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 và 13.535 tỷ đồng trong quý 2/2023, lần lượt tăng 3,1% và 7,6% so với cùng kỳ. EBITDA của TCX đạt 3.507 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 và 1.976 tỷ đồng trong quý 2, lần lượt tăng 10,3% và 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu thuần của WinCommerce (WCM) đơn vị quản lý chuỗi WinMart+ và WinMart đạt 14.517 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 và 7.182 tỷ đồng trong quý 2/2023, tăng lần lượt 1,5% và 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 24,8% trong quý 2/2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, WCM đã mở thêm 152 cửa hàng WinMart+ và 2 siêu thị WinMart mới, nâng tổng số điểm bán lên 3.511 địa điểm trên toàn quốc cho cả siêu thị mini và siêu thị. 106 cửa hàng WIN đạt mức tăng trưởng doanh số bán hàng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu thuần của MCH ghi nhận mức tăng trưởng 4,7% lên 12.940 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ. Song song với đó, tăng trưởng quý 2 năm 2023 đạt mức 13,0% lên 6.675 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Các ngành hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi, và sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia đình (HPC) ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 21,3%, 7,8%, và 52,1% trong 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ. Trong quý 2 năm 2023, các ngành hàng này ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu lần lượt là 29,8%, 24,6%, và 73,6% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp của MCH liên tục mở rộng và đạt 45,0% trong quý 2 năm 2023, tăng 530 điểm cơ bản từ mức 39,7% trong quý 2 năm 2022.

Chuỗi Phúc Long ghi nhận doanh thu giảm 4,6% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2023 với việc mở cửa hàng mới chậm hơn trong bối cảnh ngành bán lẻ F&B gặp khó khăn.

Nhờ doanh thu cao hơn trên tất cả các phân khúc sản phẩm và đẩy mạnh mảng kinh doanh thịt chế biến, doanh thu Masan MeatLife (MML) tăng lên 3.303 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng 70,2% so với 6 tháng đầu năm 2022. Doanh thu quý 2/2022 của MML cũng tăng 68,7% so với cùng kỳ. Đối với thịt chế biến, doanh thu tăng 45,5% lên 1.108 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023 do sản lượng tăng mạnh.

Doanh thu Masan High-Tech Materials (MHT) cũng giảm 9,9% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2023 do nhu cầu các sản phẩm của công ty giảm trên toàn cầu.

Techcombank (TCB), công ty liên kết của Masan, đã đóng góp 1.853 tỷ đồng vào EBITDA trong nửa đầu năm 2023, giảm 23,4% so với cùng kỳ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]