Mang hơn 18.000 tỷ đồng gửi ngân hàng, đại gia bia rượu Sabeco thu được bao nhiêu tiền lãi?

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã công bố kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm với kết quả tích cực. Cụ thể, Sabeco ghi nhận doanh thu 7.184 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với doanh thu 6.214 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Sau khi trừ giá vốn bán hàng, Sabeco ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 2.100 tỷ đồng. Trong kỳ Sabeco tiết giảm chi phí bán hàng chỉ còn 842 tỷ đồng, chi phí lãi vay cũng giảm từ hơn 17,5 tỷ đồng xuống còn 8,8 tỷ đồng.

Sabeco của tỷ phú Thái thu được 274 tỷ đồng tiền lãi gửi tiết kiệm trong 3 tháng đầu năm

Sau khi trừ các chi phí, Sabeco ghi nhận lợi nhuận 1.024 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 và chấm dứt chuỗi 4 quý giảm liên tiếp. Giải trình về kết quả kinh doanh tích cực trong 3 tháng đầu năm, đại diện Sabeco cho biết kết quả kinh doanh tốt hơn cùng kỳ năm 2023 do nhu cầu tiêu thụ được cải thiện trong bối cảnh nền kinh tế có cải thiện so với năm 2023 mặc dù việc thực thi Nghị định 100 vẫn còn nghiêm ngặt. Doanh thu thuần được cải thiện nhờ sản lượng tăng và tác động thuận lợi từ việc tăng giá trong năm 2023. Điều này giúp lợi nhuận ròng trong quý 1 cao hơn mặc dù đã bị giảm thiểu bởi thu nhập từ lãi tiền gửi và phần lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết thấp hơn.

Tại thời điểm cuối quý 1/2024, tổng tài sản của Sabeco ghi nhận giảm gần 2.000 tỷ đồng từ 34.056 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 32.147 tỷ đồng. Nợ phải trả của doanh nghiệp này giảm từ 8.572 tỷ đồng xuống chỉ còn 5.690 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn 5.345 tỷ đồng, vay ngắn hạn tăng từ 530 tỷ đồng lên 561 tỷ đồng.

Sabeco trực tiếp nắm giữ hơn 3.213 tỷ đồng tiền tương đương tiền cùng "kho tiền" lên tới 18.203 tỷ đồng mang gửi ngân hàng lấy lãi. "Kho tiền" này mang về cho Sabeco 274 tỷ đồng tiền lãi trong 3 tháng đầu năm, số lãi này chiếm 26,8% lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong 3 tháng đầu năm. Sabeco cũng chi 448 tỷ đồng cho các hoạt động quảng cáo và khuyến mãi, tương đương chi gần 5 tỷ đồng mỗi ngày.

Trong năm 2024, Sabeco đặt mục tiêu tăng trưởng 13% doanh thu thuần và 8% lãi sau thuế so với thực hiện 2023, tương ứng đạt 34.397 tỷ đồng và 4.580 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến tiếp tục trả cổ tức tỷ lệ 35% bằng tiền mặt, tương ứng mức chi 4.489 tỷ đồng.

