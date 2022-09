Lợi nhuận về đáy một năm, DN đại gia Nam Định vẫn thu lãi hơn 9,5 tỷ mỗi ngày

Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) do đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài làm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đây đã công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm với doanh thu 92.283 tỷ và lợi nhuận sau thuế 3.176 tỷ đồng, tương đương mức lãi hơn 13,2 tỷ đồng mỗi ngày. Kết quả kinh doanh này lần lượt tăng 17% và 6% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đề ra cả năm, doanh nghiệp đã thực hiện 66% về doanh thu, nhưng mới được 50% chỉ tiêu lợi nhuận.

Như vậy trừ đi kết quả 7 tháng trước đó, MWG ghi nhận doanh thu tháng 8 khoảng 10.413 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 295 tỷ đồng trong tháng 8. Với khoản lợi nhuận này, trung bình mỗi ngày MWG thu lãi hơn 9,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp của đại gia Nam Định cũng cho biết các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng tương ứng 60% và 33% so với mức nền thấp của cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch Covid-19. Thực tế, con số này lại giảm tốc so với các tháng liền trước và về mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021.

Trong đó, chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đóng góp lần lượt khoảng 24.500 tỷ và 48.800 tỷ đồng, chiếm tổng cộng 79,5% doanh thu toàn tập đoàn và tăng 27% so với cùng kỳ.

Bách Hóa Xanh đóng góp 17.600 tỷ đồng, tương đương 19% tổng doanh thu và giảm 15% so với cùng kỳ. Phần doanh thu còn lại đến từ các mảng khác.

Tính riêng tháng 8, Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh số sụt giảm 20% so với mức cao điểm của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên con số này vẫn đang tăng trưởng dương 6 tháng liên tiếp kể từ tháng 3/2022 đến nay.

Sau khi đóng hàng trăm cửa hàng để cơ cấu lại, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh đã tăng lên 1,36 tỷ đồng trong tháng 8 (chỉ tính các cửa hàng còn tiếp tục hoạt động sau đợt tái cơ cấu), tăng 5% so với tháng 7. Sau đợt tái cơ cấu, hiện tại Bách Hoá Xanh đang có 1.726 cửa hàng - giảm gần 100 cửa hàng so với thời điểm 13/7 và giảm 414 cửa hàng so với cuối tháng 4/2022.

Bách Hóa Xanh vừa vướng vào sự cố bán nấm Trung Quốc đội lốt hàng VietGAP

Hướng tới mục tiêu hòa vốn vào cuối năm, Bách Hóa Xanh có kế hoạch tập trung tăng doanh thu trên mỗi cửa hàng 3-5%/tháng,… Chuỗi kinh doanh này kỳ vọng sẽ đạt doanh thu bình quân 1,5-1,6 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm.

Mặc dù vậy, tham vọng của lãnh đạo MWG đang đối mặt với thách thức lớn khi mới đây Bách Hóa Xanh tiếp tục vướng vào sự cố bị nhà cung cấp lừa dối nguồn gốc hàng hóa khi nấm có nguồn gốc Trung Quốc nhưng được biến thành hàng VietGAP.

Theo đó, Công ty CP Sản xuất thương mại Đông A (TP Thủ Đức, TP.HCM) nhập nấm có xuất xứ từ Trung Quốc về xé bỏ bao bì, gắn mác VietGAP rồi phân phối tại hệ thống Bách Hóa Xanh.

Trước thông tin này, Công ty CP thương mại Bách Hóa Xanh thừa nhận ký hợp đồng với Đông A từ ngày 8/6 nhưng chỉ bao gồm mặt hàng nấm, chiếm tỷ trọng 3% tổng sản lượng mặt hàng này của chuỗi.

"Chúng tôi gửi lời xin lỗi tới các khách hàng của Bách Hóa Xanh. Qua sự việc này, chúng tôi nhận thấy trách nhiệm và sự cần thiết phải làm tốt hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa trong việc kiểm soát tốt nguồn gốc và chất lượng hàng hóa", doanh nghiệp nhấn mạnh.

Bách Hóa Xanh cũng cho biết đã thu hồi và ngưng bán toàn bộ hàng hóa của Đông A, đồng thời yêu cầu đơn vị này giải trình về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và quy trình cung ứng. Bên cạnh đó, hệ thống cam kết rà soát toàn bộ nhà cung cấp khác để kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng hóa đầu vào.

