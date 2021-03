Lợi nhuận lao dốc hơn 70%, sếp doanh nghiệp vẫn được trả lương gần 10 tỷ đồng

Thứ Năm, ngày 25/03/2021 19:48 PM (GMT+7)

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã có năm 2020 kinh doanh kém khả quan khi lợi nhuận sau thuế lao dốc hơn 70% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức thù lao của sếp doanh nghiệp này tăng mạnh, có người được trả gần 10 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã có kết quả kinh doanh không mấy ấn tượng khi tổng doanh thu công ty chỉ đạt 2.468 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 297 tỷ đồng, lần lượt giảm 33% và 71% so với năm trước đó.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – TGĐ KBC nhận thù lao gần 10 tỷ đồng trong năm 2020

Thậm chí kết quả kinh doanh của KBC trong năm 2020 là không hoàn thành mục tiêu được đặt ra tại đại hội cổ đông của doanh nghiệp.

Trước đó, vào tháng 6/2020, Ban TGĐ KBC đặt kế hoạch doanh thu lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn trong năm 2020 là: Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến 3.200 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế dự kiến: 816 tỷ đồng (theo phương án khả quan).

Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến 3.600 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế dự kiến 1.000 tỷ đồng (theo phương án tích cực).

Dù cả doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp đều giảm mạnh nhưng thu nhập của ban điều hành Kinh Bắc lại tăng mạnh so với những năm trước đây.

Theo đó, tổng thu nhập của Tổng giám đốc Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) – bà Nguyễn Thị Thu Hương trong năm 2020 đạt hơn 9,56 tỷ đồng. Con số này tương đương trung bình nhận gần 800 triệu đồng mỗi tháng.

KBC cho biết con số 9,5 tỷ đồng bao gồm cả phần thuế thu nhập phải nộp của bà Hương là gần 3,2 tỷ đồng.

So với năm 2019, thu nhập của Tổng giám đốc Kinh Bắc tăng thêm hơn 3 tỷ đồng. Ở các năm trước thu nhập của bà Hương từ 5,3 – 5,5 tỷ đồng/năm.

Thậm chí thu nhập của bà Hương cao hơn tổng thu nhập của các thành viên trong ban điều hành cộng lại, bao gồm: ông Phạm Phúc Hiếu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin nhận 3,34 tỷ đồng (278 triệu đồng/tháng); bà Nguyễn Mỹ Ngọc – Phó Tổng giám đốc nhận 2,49 tỷ đồng (208 triệu đồng/tháng); ông Phan Anh Dũng – Phó Tổng giám đốc nhận 2,23 tỷ đồng (186 triệu đồng/tháng).

Dù Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Hương nhận mức thù lao gần 10 tỷ đồng thì ở chiều ngược lại ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT không nhận thù lao.

Với mức thù lao gần 10 tỷ đồng trong năm 2020, thu nhập của bà Hương bằng với thu nhập của ông Danny Le – Tổng giám đốc Tập đoàn Masan (9,535 tỷ đồng năm 2020). Đây là mức thu nhập cao nhất đến thời điểm hiện tại trong số các doanh nghiệp đã công khai mức lương của ban lãnh đạo.

Thu nhập gần 10 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Thu Hương khiến nhiều người bất ngờ bởi so về quy mô, Tập đoàn Masan lớn hơn nhiều so với Kinh Bắc. Doanh thu thuần của tập đoàn này trong năm 2020 lên tới 77.218 tỷ đồng tăng 106,7% so với mức doanh thu của năm 2019. Lợi nhuận thuần phân bổ cho các cổ đông của công ty đạt 265 tỷ đồng trong quý 4/2020 và 1.234 tỷ đồng trong cả năm 2020.

Không chỉ dành cho ban lãnh đạo mức thù lao cao trong năm 2020, Kinh Bắc cũng đặt ra kế hoạch kinh doanh tăng mạnh trong năm 2021 với doanh thu 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2.000 tỷ đồng. Kế hoạch này tăng mạnh với doanh thu gấp 2,7 lần, lợi nhuận ròng gấp 7,4 lần so với thực hiện năm 2020.

Trong hơn 1 tháng đầu năm, Kinh Bắc cho biết các khu công nghiệp của mình thu hút 1,23 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chiếm hơn 50% cả nước. Trong đó KCN Quang Châu (Bắc Giang) thu hút hai dự án điện tử, công nghệ quy mô lớn; KCN Tràng Duệ (Hải Phòng) nhận thêm vốn đầu mở rộng 750 triệu USD từ Tập đoàn LG…

Dự án của LG bắt đầu triển khai vào tháng 3 và dự kiến đưa vào sản xuất trong tháng 5/2021; trong khi đó dự án máy tính bảng tại KCN Quang Châu sẽ hoạt động vào quý 3/2022.

Nguồn: http://danviet.vn/loi-nhuan-lao-doc-hon-70-sep-doanh-nghiep-van-duoc-tra-luong-gan-10-ty-dong-50...Nguồn: http://danviet.vn/loi-nhuan-lao-doc-hon-70-sep-doanh-nghiep-van-duoc-tra-luong-gan-10-ty-dong-502021253194858607.htm