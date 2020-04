Lao đao vì Covid-19, đại gia xăng dầu Việt dự báo mất hàng chục nghìn tỷ đồng

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 13:30 PM (GMT+7)

Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về tác động của dịch Covid-19 tới 19 tập đoàn, tổng công ty do đơn vị này quản lý.

Theo đó, Uỷ ban quản lý vốn tại doanh nghiệp cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp không cân đối được thu chi dẫn đến có nguy cơ thua lỗ cao. Dự kiến doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong 3 tháng đầu năm giảm khoảng 27.376 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Covid-19 tác động mạnh mẽ đến doanh thu của các doanh nghiệp xăng dầu

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là một trong những đơn vị có mức doanh thu sụt giảm mạnh nhất. Theo số liệu tài chính hợp nhất trong quý I/2020, tổng doanh thu của tập đoàn ước đạt 88.300 tỷ đồng, giảm 13.194 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Tổng lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.440 tỷ đồng, giảm 4.580 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu của PVN năm 2020 ước tính giảm 23.000 tỷ đồng đến 141.000 tỷ đồng. Nộp ngân sách của toàn tập đoàn giảm từ 5.000 tỷ đồng đến 27.100 tỷ đồng so với kế hoạch được phê duyệt

Trong khi đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trong quý I/2020, tổng doanh thu Petrolimex ước đạt 28.449 tỷ đồng, giảm 1.706 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, ước lỗ 572 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2020, doanh thu của Petrolimex sẽ giảm 12.517 tỷ đồng, ước suy giảm 1.143 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2020. Nộp ngân sách nhà nước dự kiến giảm tương ứng khoảng 500 tỷ đồng so với kế hoạch 2020 trong trường hợp dịch kéo dài đến quý 4.“Trong trường hợp dịch vẫn diễn biến phức tạp, các hãng hàng không trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục tạm dừng các chuyến bay trong nước và quốc tế, nhu cầu vận tải đường thuỷ, đường bộ sụt giảm mạnh khiến sản lượng xuất bán xăng dầu thấp, dự trữ tồn kho tăng cao sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn nữa đến tình hình sản xuất kinh doanh của Petrolimex”, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cho hay.

Bên cạnh đó, PVOil, Bình Sơn và nhiều doanh nghiệp sẽ lỗ nặng nếu dịch kéo dài.

