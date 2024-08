Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức thu lãi hơn 3 tỷ đồng mỗi ngày

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HAG) do đại gia Đoàn Nguyên Đức giữ vị trí Chủ tịch mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 với doanh thu thuần đạt hơn 1.518 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tăng nhẹ, nhưng giá vốn bán hàng giảm tới 19% xuống còn 1.030 tỷ đồng giúp doanh nghiệp của bầu Đức ghi nhận lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 488 tỷ đồng tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận gần 90 tỷ đồng, giảm đáng kể so với con số 115 tỷ đồng quý 2/2023. Chi phí tài chính cũng được tiết giảm mạnh từ hơn 368 tỷ đồng xuống còn hơn 165 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng tăng so với cùng kỳ lần lượt ghi nhận 87 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp của bầu Đức ghi nhận lợi nhuận trước thuế 260 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 281 tỷ đồng, gấp hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Tương đương, mỗi ngày doanh nghiệp của bầu Đức ghi nhận lãi hơn 3,1 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp mang về 2.759 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái; ngược lại lợi nhuận sau thuế đạt 507 tỷ đồng, tăng 32%, tương đương lãi hơn 2,8 tỷ đồng mỗi ngày. Kết quả này giúp HAGL thu hẹp lỗ luỹ kế tại thời điểm 30/6/2024 xuống còn 904 tỷ đồng.

Năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu 7.750 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế là 1.320 tỷ đồng, giảm 26% so với kết quả năm ngoái. Như vậy sau 6 tháng, công ty đã thực hiện được 36% mục tiêu doanh thu và 38% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối quý 2/2024, tổng tài sản của HAGL đạt 21.560 tỷ đồng, tăng hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản chiếm tỷ trọng lớn là phải thu (9.342 tỷ đồng), tài sản cố định (5.601 tỷ đồng) và chi phí xây dựng cơ bản dở dang (4.962 tỷ đồng). Riêng phải thu về cho vay của HAGL Agrico và đơn vị liên quan nhóm này là 1.120 tỷ đồng. Lượng tiền mặt của doanh nghiệp tăng hơn 3 lần so với đầu năm từ 42 tỷ đồng lên hơn 136 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty ở mức 13.127 tỷ đồng, giảm 1.200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay nợ hơn 7.000 tỷ đồng, giảm gần 900 tỷ đồng sau 6 tháng. Chiếm phần lớn trong tổng nợ là nợ trái phiếu tại BIDV và công ty chứng khoán của ngân hàng này với giá trị hơn 4.228 tỷ đồng.

Với các khoản vay tại ngân hàng, HAG vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam số tiền 1.529 tỷ đồng, vay từ ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong giảm từ 848 tỷ đồng xuống còn hơn 411 tỷ đồng; vay nợ từ ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín giảm từ hơn 751 tỷ đồng xuống chỉ còn gần 279 tỷ đồng.

Vay dài hạn từ Ngân hàng Liên doanh Lào Việt hơn 262,7 tỷ đồng; vay ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín hơn 55 tỷ đồng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong 48 tỷ đồng.

