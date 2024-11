Đại gia bắt tay Tập đoàn nhà Tổng thống Donald Trump đầu tư tổ hợp 1,5 tỷ USD ở Hưng Yên giàu cỡ nào?

Đại gia Việt bắt tay Tập đoàn nhà ông Donald Trump đầu tư tổ hợp 1,5 tỷ USD ở Hưng Yên

Ngày 6/11, ông Donald Trump đã vượt qua bà Kamala Harris để trở thành Tổng thống tiếp theo của Mỹ với số phiếu áp đảo 295/226. Với chiến thắng lần này, Donald Trump không chỉ là tổng thống đầu tiên của Mỹ bị luận tội hai lần mà còn là tổng thống đầu tiên trở lại Nhà Trắng sau một nhiệm kỳ gián đoạn kể từ thời Tổng thống Grover Cleveland vào thế kỷ 19.

Chiến thắng của Tổng thống Donald Trump đã giúp một đại gia Việt hưởng lợi lớn. Trước đó, hồi đầu tháng 10 vừa qua, Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) do đại gia Đặng Thành Tâm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết Tập đoàn Trump Organization sẽ phát triển dự án khách sạn, sân golf và khu dân cư thông qua thỏa thuận hợp tác cùng Công ty cổ phần Dịch vụ khách sạn Hưng Yên (Hưng Yên Group).

Ông Eric Trump, phó chủ tịch điều hành The Trump Organization và ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch KBC ký thỏa thuận hợp tác với sự chứng kiến của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 25/9, tại Florida (Mỹ) - Ảnh KBC

Theo Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Hưng Yên và The Trump Organization (Tập đoàn Trump), dự án này có tổng vốn đầu tư lên đến 1,5 tỷ USD, bao gồm hai hệ thống sân golf 54 lỗ cùng với các khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp. Ngoài ra, dự án còn phát triển một khu dân cư hiện đại, nhằm mang lại những dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp quốc tế cho thị trường Việt Nam.

The Trump Organization là tập đoàn tư nhân đa ngành thuộc sở hữu của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump. The Trump Organization đã đầu tư và sở hữu một loạt khách sạn, sân golf, bất động sản thương mại và nhà ở khắp nước Mỹ, cũng như tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở châu Á, công ty của gia đình ông Trump có sân golf ở Dubai (UAE), Indonesia, Oman và nhiều bất động sản ở Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ.

Trong khi đó, Hưng Yên Group được thành lập vào năm 2021 với số vốn điều lệ là 1.800 tỷ đồng. Doanh nghiệp là nhà phát triển các dự án bất động sản công nghiệp, khu đô thị và chuỗi nhà ở xã hội. Tính đến ngày 30/6, Đô thị Kinh Bắc đang nắm giữ 95% cổ phần có quyền biểu quyết của Hưng Yên Group.

Đại gia Đặng Thành Tâm giàu cỡ nào?

Trước khi cùng Tập đoàn Trump Organization phát triển dự án khách sạn, sân golf và khu dân cư trị giá 1,5 tỷ USD, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc do đại gia Đặng Thành Tâm giữ vị trí Chủ tịch đang cùng với các công ty con và công ty liên kết, quản lý hơn 5.000ha đất khu công nghiệp và 900ha khu đô thị. Mỗi năm, KBC thu hút hơn 5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Thời gian qua, KBC đã thu hút thành công các dự án FDI công nghệ cao từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như LG, Canon, Foxconn, Luxshare, Lens, Heesung, AAC, GoerTek, Hosiden, OPPO, Panasonic, Sanyo, Wintek…

Cùng với đó, Công ty TNHH Công Nghệ Shunsin Việt Nam thuộc Tập đoàn Foxconn đang xin cấp phép môi trường cho dự án đầu tư 80 triệu USD vào tỉnh Bắc Giang để sản xuất, gia công chip. Dự án có tổng diện tích quy hoạch 44.343,8 m2 trong Khu công nghiệp Quang Châu, được thuê lại của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang. Đây là công ty con của Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc (KBC).

Khối tài sản của đại gia Đặng Thành Tâm vượt mốc 4.700 tỷ đồng nhờ đà tăng của cổ phiếu nắm giữ

Tại KBC, Chủ tịch Đặng Thành Tâm đang trực tiếp nắm giữ 138,6 triệu cổ phiếu (tương ứng hơn 18% vốn), tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 6/11, tài sản của đại gia Đặng Thành Tâm tại KBC có giá trị khoảng 4.700 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh quý 3/2024, KBC ghi nhận doanh thu 950 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt hơn 359 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm ngoái.

Lãi trước thuế doanh nghiệp là 250 tỷ đồng, gấp 5,3 lần năm trước. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Kinh Bắc chỉ đạt 1.994 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu do doanh thu từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng giảm 76%, còn gần 1.117 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, KBC ghi nhận lợi nhuận ròng 351 tỷ đồng, lần lượt giảm 58% và 82% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 42.345 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm trước. Hàng tồn kho chiếm 31% tổng tài sản, với giá trị 13.236 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại các dự án lớn như khu công nghiệp và đô thị Tràng Cát (8.381 tỷ đồng), khu đô thị Phúc Ninh (1.117 tỷ đồng), khu công nghiệp và dân cư Tân Phú (987 tỷ đồng), và nhà ở xã hội tại thị trấn Nếnh (860 tỷ đồng).

Nợ phải trả của Kinh Bắc tăng 64% so với đầu năm, lên gần 21.728 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính tăng 62%, lên hơn 5.930 tỷ đồng, chiếm 27% tổng nợ.

Ngoài KBC, ông Đặng Thành Tâm còn sở hữu hơn 10 triệu cổ phiếu Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT) và hơn 29 triệu cổ phiếu Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA). 44 triệu cổ phiếu tại CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC). Tổng cộng, khối tài sản trên sàn chứng khoán ông Tâm sở hữu trực tiếp có giá trị lên tới hơn 4.700 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]