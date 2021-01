Công ty bán thịt lợn báo lãi tăng 360%

Thứ Năm, ngày 28/01/2021 13:59 PM (GMT+7)

Với việc giá thịt lợn liên tục đứng ở mức cao trong năm 2020 đã giúp Dabaco đạt lợi nhuận cao kỷ lục.

Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2020.

Trong đó, trong quý IV/2020, Dabaco ghi nhận gần 3.000 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Dabaco lần đầu tiên đạt doanh thu vượt 10.000 tỷ đồng/năm

Do mở rộng sản xuất kinh doanh và hoạt động bán hàng trong năm, cả chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của Dabaco đều tăng hai chữ số so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn nhất khu vực phía Bắc vẫn thu về 323 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế quý IV/2020, tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế quý IV của đại gia thịt lợn Bắc Ninh là 263 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2020, Dabaco đã thu về gần 10.400 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng gần 40% so với năm 2019. Đây cũng là mức doanh thu cao kỷ lục của doanh nghiệp và cũng là lần đầu tiên nhà chăn nuôi lợn này cán mốc 10.000 tỷ đồng doanh thu/năm.

Mặc dù chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng gần 4 lần so với cùng kỳ nhưng Dabaco vẫn ghi nhận khoản lợi nhuận ròng sau thuế 1.400 tỷ đồng, tăng 360%. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Trong cơ cấu doanh thu của Dabaco năm vừa qua, mức tăng chủ yếu đến từ hoạt động bán thành phẩm sản xuất (trọng điểm là thịt lợn) với gần 9.200 tỷ đồng, chiếm trên 88% tổng doanh thu.

Hoạt động thương mại, siêu thị, nhà hàng mang về khoảng 742 tỷ đồng và 455 tỷ đồng còn lại đến từ kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng.

Trong năm 2021, Dabaco dự kiến tổng doanh thu đạt 15.439 tỷ đồng, tăng gần 50% so với số thực thu năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế kế hoạch của doanh nghiệp này chỉ là 827 tỷ đồng, giảm tương ứng hơn 40% so với năm 2020. Trong đó, công ty dự kiến mảng chăn nuôi sẽ mang về 727 tỷ đồng và các lĩnh vực khác đóng góp 100 tỷ.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-ty-ban-thit-lon-bao-lai-tang-360-5020212811404015.htm