Cổ phiếu công ty mẹ của Facebook bất ngờ lao dốc thảm, 53 tỷ vốn hóa bốc hơi sau 1 cảnh báo

Snap, đối thủ của Meta – công ty mẹ của Facebook vừa đưa ra cảnh báo về tình hình kinh doanh ảm đạm trong quý II năm nay. Trong cảnh báo này, kết quả kinh doanh quý II của Snap xuất hiện cùng với các cổ phiếu công nghệ và mạng xã hội khác trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng lo lắng về sự suy thoái của nền kinh tế và doanh số hàng tiêu dùng.

Người đứng đầu Snap đưa ra những nguyên nhân cho sự sụt giảm là "môi trường kinh tế vĩ mô đã xấu đi nhiều và nhanh hơn dự đoán" vào năm 2022.

CEO Evan Spiegel Snap viết trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên: “Giống như nhiều công ty khác, chúng ta đang tiếp tục đối mặt với lạm phát và lãi suất gia tăng, cũng như thiếu hụt chuỗi cung ứng và lao động, việc thay đổi chính sách và tác động của cuộc chiến ở Ukraine,... ”.

Do đó, Snap đưa ra khả năng doanh thu và điều chỉnh EBITDA sẽ xuống mức thấp nhất trong quý II/2022. Dự báo doanh thu quý II của công ty ở mức tăng trưởng từ 20% đến 25% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích.

Ngay sau cảnh báo này, hàng loạt cổ phiếu các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực mạng xã hội và internet như Facebook, Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. đua nhau lao dốc.

Cổ phiếu của Meta, công ty mẹ của Facebook đã giảm 10% vào hôm 24/5, xóa sổ 53 tỷ USD. Bên cạnh đó, cổ phiếu của Meta Platforms Inc. giảm 7,6%, Công ty mẹ của Google là Alphabet Inc. giảm 5% và Twitter Inc. giảm 5,6%. Tổng cộng, các cổ phiếu của nhiều ông lớn mạng xã hội giảm hơn 135 tỷ USD giá trị thị trường sau dự báo của Snap.

Theo dự đoán, ngân sách quảng cáo và tiếp thị toàn cầu sẽ còn căng thẳng hơn nữa nếu cuộc khủng hoảng Ukraine kéo dài trong những tháng tới, và một số nhà phân tích cho rằng Meta cũng sẽ đưa ra một dự báo thận trọng cho quý hiện tại.

Theo Reuters, đây là thời điểm không thể tồi tệ hơn đối với các công ty công nghệ phụ thuộc vào doanh thu từ quảng cáo. Họ đang vật lộn với những thay đổi chính sách trong App Store của Apple và sự cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường quảng cáo từ đối thủ TikTok.

Nguồn: http://danviet.vn/co-phieu-cong-ty-me-cua-facebook-bat-ngo-lao-doc-tham-53-ty-von-hoa-boc-hoi-sa...Nguồn: http://danviet.vn/co-phieu-cong-ty-me-cua-facebook-bat-ngo-lao-doc-tham-53-ty-von-hoa-boc-hoi-sau-1-canh-bao-502022265165321022.htm