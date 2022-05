Vì sao 3 cổ phiếu họ FLC liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết bị hạn chế giao dịch?

Kể từ khi ông Trịnh Văn Quyết và những người liên quan bị bắt tạm giam phục vụ điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 đến nay nhóm cổ phiếu FLC đã chứng khiến đà lao dốc mạnh. Theo đó, thị giá của nhiều mã cổ phiếu họ FLC đã giảm từ 60 đến 70% giá trị so với vùng đỉnh hồi đầu năm 2022.

Trong đó, mã cổ phiếu FLC đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/5 với mức giá 6.660 đồng, mất hơn 70% so với vùng đỉnh hồi đầu năm. Tương tự ROS mất 72% về 4.400 đồng và HAI cũng mất 66% xuống 3.400 đồng.

Tuy nhiên, cơn “bĩ cực” của các cổ đông nhóm cổ phiếu họ FLC vẫn chưa dừng lại khi mới đây Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) ban hành các quyết định về việc đưa 3 cổ phiếu gồm Cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC, ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros, và HAI của Công ty cổ phần Nông dược HAI từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 1/6.

Nguyên nhân là cả ba doanh nghiệp này đều chậm nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, bộ 3 cổ phiếu này cũng bị HoSE đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), đồng thời các công ty chứng khoán cũng bị yêu cầu báo cáo dư nợ vay margin đối với các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC Group.

Loạt cổ phiếu họ FLC liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết bị hạn chế giao dịch từ ngày 1/6 tới đây

Đến ngày 26/4, HoSE tiếp tục đưa 3 cổ phiếu trên vào diện cảnh báo do nộp báo cáo tài chính kiểm toán chậm 15 ngày so với quy định và chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 30/5 cũng do chậm nộp báo trên quá 30 ngày. Đồng thời, cổ phiếu FLC cũng bị HoSE loại khỏi chỉ số VNX Allshare của bộ chỉ số VNX-Index kể từ ngày 12/5 cũng do nguyên nhân vi phạm công bố thông tin về báo cáo tài chính.

Tập đoàn FLC từng giải trình là do Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của FLC Group. Tuy nhiên đến ngày 30/3, công ty kiểm toán này bị đình chỉ tư cách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Vì vậy báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của FLC đến nay chưa được phát hành và công bố thông tin đúng thời hạn. FLC khẳng định đang gấp rút tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới trong danh sách được chấp thuận.

Bên cạnh quyết định của HoSE thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tập đoàn FLC.

Cụ thể doanh nghiệp bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HoSE các tài liệu Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2021.

Quyết định này đưa ra ngay sau khi tập đoàn đã bị phạt 370 triệu đồng vì các vi phạm liên quan tới công bố thông tin như: công bố thông tin sai lệch, không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, hoặc công bố thông tin không đầy đủ nội dung.

Mới đây, Tập đoàn FLC đã công bố tờ trình đại hội cổ đông bất thường năm 2022 được tổ chức vào ngày 10/6 tới đây.

Đáng chú ý, Hội đồng quản trị FLC trình đại hội xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trịnh Văn Quyết (kể từ ngày 29/3/2022) và bà Hương Trần Kiều Dung (từ 8/4/2022).

Để bù lấp vào hai vị trí của ông Quyết và bà Dung, Hội đồng quản trị cũng xin đại hội bầu bổ sung thành 2 viên Hội đồng quản trị khác, trong đó có 1 người là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Tuy nhiên, đến nay danh sách ứng viên vẫn chưa được FLC công bố.

Hiện tại, Hội đồng quản trị FLC có các thành viên là ông Đặng Tất Thắng, bà Bùi Hải Huyền và ông Lã Quý Hiển. Trong đó, ông Thắng đảm nhận vai trò Chủ tịch FLC và Bamboo Airways thay cho ông Quyết từ 31/3 cho đến khi đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị có quyết định mới.

Nguồn: http://danviet.vn/vi-sao-3-co-phieu-ho-flc-lien-quan-den-ong-trinh-van-quyet-bi-han-che-giao-dic...Nguồn: http://danviet.vn/vi-sao-3-co-phieu-ho-flc-lien-quan-den-ong-trinh-van-quyet-bi-han-che-giao-dich-502022265113321756.htm