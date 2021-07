Các hãng cà phê tên tuổi làm ăn ra sao sau "năm Covid-19 thứ nhất"?

Thứ Tư, ngày 14/07/2021 11:08 AM (GMT+7)

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tính từ đầu năm 2020 đến nay doanh thu của tất các các chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam như Highlands Coffee, The Coffee House, Phúc Long, Starbucks, Trung Nguyên,… đều chứng kiến sự sụt giảm đáng kể.

Nếu như trước đó, các thương hiệu cà phê trên đều tăng trưởng nhanh chóng kéo dài trong nhiều năm thì nay đột ngột chấm dứt, thậm chí nhiều hãng sụt giảm tới không ngờ.

Doanh thu đồng loạt giảm

Năm 2020, Highlands Coffee vẫn tiếp tục giữ vị thế là chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam, với khoảng cách so với nhóm còn lại không có nhiều thay đổi. Tổng doanh thu đạt gần 2.140 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ.

Do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, doanh thu nhiều hãng cà phê sụt giảm tới không ngờ

Nếu như trước đây The Coffee House đứng ở vị trí thứ 2, thì với việc sụt giảm tương đối, thương hiệu này đã rơi xuống vị trí thứ 3, nhường chỗ cho Phúc Long có doanh thu tăng trưởng nhẹ, vươn lên vị trí thứ 2.

Tình hình tại Starbucks không khác nhiều với The Coffee House và Phúc Long. Cả ba chuỗi cà phê này ghi nhận doanh thu trong khoảng 700 – 800 tỷ đồng.

Điều đáng nói, giai đoạn 2019 đổ về trước, các chuỗi đồ uống nói trên đều đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng "chóng mặt", trung bình từ 30 – 40% mỗi năm. Điều này càng cho thấy thêm ảnh hưởng ghê gớm của đại dịch đến toàn ngành F&B mà những cái tên trên chỉ là ví dụ điển hình.

Tương tự, hàng loạt các thương hiệu cà phê khác cũng chung số phận, như Trung Nguyên Franchising, đơn vị được thành lập để quản lý chuỗi Không gian cà phê Trung Nguyên giảm 1/3 doanh thu. NISO Group, đơn vị quản lý chuỗi nhà hàng & cà phê với thương hiệu RuNam thậm chí còn giảm hơn một nửa doanh thu.

Lợi nhuận có sự phân hóa

Mặc dù doanh thu đa số đều giảm sút, tuy nhiên một số thương hiệu cà phê bằng cách nào đó vẫn gia tăng hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh. Trong số đó, đáng chú ý là trường hợp của Highlands Coffee và Phúc Long, hai thương hiệu này có lợi nhuận tăng lần lượt 45% và 119%, đạt 80 tỷ đồng và 35 tỷ đồng.

Lợi nhuận giảm sút thê thảm, các hãng cà phê tìm mọi cách để thích ứng với đại dịch

Lý giải cho con số tăng trưởng ấn tượng của một trong hai thương hiệu cà phê trên là do cuối tháng 5 vừa qua, Masan đã hoàn tất mua lại 20% cổ phần Phúc Long với mức giá 15 triệu USD, tương ứng định giá chuỗi trà & cà phê 75 triệu USD (hơn 1.700 tỷ đồng).

Thương vụ hợp tác chiến lược trên được xem là tiềm năng đối với Phúc Long. Sau kí kết, hai bên sẽ cùng nhau phát triển mô hình "Kiosk Phúc Long" thông qua mạng lưới 2.200 cửa hàng VinMart+ trên toàn quốc. Mô hình này giúp Phúc Long tiếp cận với đông đảo khách hàng hơn; thêm nữa, việc bán take – away và đặt quầy trong cửa hàng tiện ích giúp chuỗi đồ uống giảm thiểu đáng kể tác động do đại dịch, nhất là khi những cửa hàng lớn bị buộc phải đóng cửa. Mô hình Kiosk Phúc Long sẽ chia sẻ 20% doanh thu với cửa hàng VinMart+.

Starbucks, chuỗi cà phê nước ngoài sụt giảm mạnh lợi nhuận, từ 39 tỷ đồng xuống còn 5 tỷ đồng.

Số còn lại, phần lớn nhóm các chuỗi cà phê The Coffee House, Trung Nguyên Franchising và NISO Group,… vốn đã thua lỗ nay phải hứng chịu thua lỗ nặng hơn.

The Coffee House nằm trong số chuỗi cà phê thiệt hại nặng nhất trong đại dịch. Theo ông Đinh Anh Huân – Chủ tịch HĐQT The Coffee House, xấp xỉ 2/3 trong số gần 180 cửa hàng của chuỗi phải hạn chế số lượng khách vào cửa hàng trong mỗi đợt dịch để đảm bảo khoảng cách tối thiểu. Điều này đồng nghĩa doanh thu/cửa hàng giảm đáng kể.

Chỉ thị 10 và mới đây là Chỉ thị 16 khiến toàn bộ cửa hàng, nhà hàng tại TP HCM phải đóng cửa, cán bộ nhân viên cũng phải tạm ngừng công việc chấp hành theo quy định.

Tuy nhiên, hệ thống The Coffee House cũng như các hệ thống F&B nói chung vẫn phải duy trì các chi phí đầu tư hạ tầng, khấu hao từ việc mở rộng chuỗi trong các năm trước, duy trì thu nhập cho người lao động…

Trước hàng loạt những khó khăn trong thời gian dài, các chuỗi cà phê có thương hiệu đã đưa ra những sự điều chỉnh nhằm ứng phó đại dịch: cắt giảm chi phí theo tình hình hoạt động, đẩy mạnh khâu bán hàng trực tuyến, gia tăng tính hiệu quả, xin hoãn giãn nợ… Đôi khi, những thay đổi dù rất nhỏ nếu áp dụng được trên quy mô chuỗi lớn có thể có những ảnh hưởng to lớn.

Các chuỗi cà phê đều có mong muốn chung, đó là nhận được sự hỗ trợ của các đối tác, ngân hàng, chủ nhà cho thuê và Chính phủ, để cùng nhau đối phó dịch bệnh cho đến khi đạt được miễn dịch cộng đồng.

