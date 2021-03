Bị ngừng hoạt động bởi Covid-19, đại gia xổ số vẫn lãi hơn nghìn tỷ đồng

Thứ Ba, ngày 30/03/2021 14:59 PM (GMT+7)

Từng phải ngừng hoạt động bởi những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, đại gia trong ngành xổ số này vẫn lãi hơn 1.000 tỷ đồng và vượt chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2020 vừa qua.

Trong tháng 4/2020, các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xổ số đã phải tạm thời ngừng hoạt động theo Chỉ thị 16/CT-TTg (ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19) và Công văn số 3685/BTC-TCNH (ngày 30-3-2020 của Bộ Tài chính về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi có thưởng và casino).

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh vẫn là doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh tốt nhất cả nước so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Điều này đã khiến cho việc mở thưởng của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xổ số ít hơn năm trước, nhiều doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh.

Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM vẫn cho thấy là đơn vị có hiệu quả kinh doanh ấn tượng so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Theo đó, tổng doanh thu chưa bao gồm thuế VAT của doanh nghiệp trong năm vừa qua đạt 8.794,1 tỷ đồng, đạt 94,04% kế hoạch đề ra.

Mặc dù giảm gần 6% doanh thu so với kế hoạch, nhưng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp lại tăng đáng kể với 1.347,1 tỷ đồng, bằng 112,15% kế hoạch năm.

Đại diện doanh nghiệp cho biết tổng số thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước là 3.277,05 tỷ đồng (tăng 2,83% kế hoạch năm 2020).

Lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM trong năm 2020 cao gấp rưỡi đến gấp đôi so với các công ty xổ số ở các tỉnh khác đứng phía sau như Long An, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Bình Dương, Kiên Giang, Tây Ninh, Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu,... (những công ty xổ số có lợi nhuận từ 600 tỷ đồng trở lên)

Sau khi giữ được kết quả kinh doanh ổn định trong năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu trong năm 2021 doanh số phát hành vé số truyền thống là 10.560 tỷ đồng, tương đương 106,02% so với năm 2020.

Dù đặt mục tiêu tăng doanh thu nhưng doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm còn 1.286 tỷ đồng. Hiện tổng số tiền chi thưởng từ ngày 02/01/2021 đến 24/02/2021 đã là hơn 813 tỷ đồng.

Công ty cho biết tiếp tục bám sát kế hoạch, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm; giữ vững thị trường đang là thế mạnh (TPHCM và các tỉnh khu vực miền Đông); tiếp tục nghiên cứu phát triển thị trường khu vực miền Tây cụ thể là các tỉnh An Giang và Kiên Giang…

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển các loại hình xổ số đã được UBND TPHCM và Bộ Tài chính cho phép như "xổ số lô tô tự chọn" theo công nghệ mới của các nước tiên tiến. Tập trung phát triển sản phẩm xổ số cào biết kết quả ngay nhằm đa dạng hình thức trò chơi đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trong khi đó, sau năm năm kinh doanh với hệ thống phân phối đến nay đã phủ sóng 62/63 tỉnh thành phố và mạng lưới hơn 5.000 điểm bán hàng, đại gia mới trong ngành xổ số là Vietlott mới đạt doanh thu gần 18.000 tỷ đồng, tạo cơ hội trở thành tỷ phú cho 240 người trên khắp cả nước.

Vietlott cũng mới đóng góp gần 6.000 tỷ vào ngân sách các địa phương để đầu tư cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, chống biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới.

