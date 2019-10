9 tháng đầu năm, "anh cả" ngành hàng không báo lãi gần 3.000 tỷ

Chủ Nhật, ngày 20/10/2019 17:30 PM (GMT+7)

Nếu bỏ lợi nhuận từ nghiệp vụ Sale and Leaseback (bán và thuê lại), lợi nhuận của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam tăng 26% so với cùng kỳ, đạt 2.861 tỷ đồng.

Kinh Doanh Sự kiện:

Báo cáo cập nhật công bố mới đây của Công ty Chứng khoán HSC dẫn nguồn từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines cho biết, doanh thu 9 tháng của hãng hàng không này đạt 76.115 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Cùng với đà tăng doanh thu, hãng cũng ước tính lợi nhuận trước thuế đạt 2.986 tỷ, tăng 23,1%.

Với kết quả này, Vietnam Airlines đã hoàn thành 72,8% kế hoạch doanh thu điều chỉnh đề ra cho cả năm và 88,9% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Đặc biệt, nếu bỏ lợi nhuận từ nghiệp vụ Sale and Leaseback (bán và thuê lại), lợi nhuận của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã tăng 26% so với cùng kỳ, đạt 2.861 tỷ.

9 tháng đầu năm, "anh cả" ngành hàng không báo lãi gần 3.000 tỷ. Ảnh minh họa.

Trong năm nay, HSC dự báo Vietnam Airlines sẽ ghi nhận tổng cộng 99.370 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 2,6% và 3.647 tỷ lợi nhuận trước thuế, tăng 10,1%. Lợi nhuận sau thuế được dự báo đạt 2.899 tỷ đồng, tăng 11,6%.Theo HSC, nguyên nhân của việc lợi nhuận kỳ này tăng là do các đối thủ của Vietnam Airlines bị hạn chế công suất khai thác… Cùng với đó, giá nhiên liệu máy bay jet A1 giảm 9,1% cũng giúp hiệu quả kinh doanh của hãng tăng trưởng…

Trong khi đó, năm 2020, HSC cho biết Vietnam Airlines sẽ đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn từ các hãng trong nước khiến giá vé giảm, tỷ suất lợi nhuận giảm.

6 tháng doanh thu hợp nhất đầu năm của Vietnam Airlines ước đạt 51.662 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.650 tỷ đồng, giảm 11% so với 2018. Lợi nhuận giảm theo Vietnam Airlines là do thị trường hàng không đang cạnh tranh khốc liệt, tỷ giá biến động, giá nhiên liệu liên tục đi lên.

Nửa đầu năm, Vietnam Airlines cho biết, chỉ số đúng giờ (OTP) trung bình là 90%. Hiện, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và VASCO) chiếm gần 51% thị phần vận chuyển hành khách ở thị trường nội địa.

Tính đến cuối tháng 6, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đã giảm từ 2,58 lần từ đầu năm xuống 2,32 lần. Sau khi tăng vốn điều lệ lên 14.182 tỷ đồng, Vietnam Airlines cũng đã niêm yết cổ phiếu HVN trên Sở Giao dịch Chứng khoán (HoSE).