Vợ sắp cưới C. Ronaldo khoe vòng một bốc lửa trên bãi biển

Vị hôn thê của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo được bắt gặp tận hưởng kỳ nghỉ trên bãi biển Miami cùng nhóm bạn hôm 29/6. Người đẹp 32 tuổi xuất hiện với bikini đen cổ yếm kết hợp khăn choàng màu hồng buộc quanh hông, khoe vóc dáng săn chắc cùng vòng một căng tròn. Ngoài ra, cô còn thu hút chú ý khi đeo chiếc nhẫn đính hôn kim cương cắt oval nặng 37 carat trên tay trái. Theo các chuyên gia trang sức, chiếc nhẫn này có giá trị ước tính 4-5 triệu USD.

Georgina trên bãi biển Miami hôm 29/6. Ảnh: Backgrid

Georgina và C. Ronaldo đính hôn vào tháng 8/2025 sau tám năm gắn bó. Khi chia sẻ tin vui trên Instagram, người đẹp viết ngắn gọn: "Em đồng ý".

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan trước đó, CR7 tiết lộ màn cầu hôn diễn ra lúc khoảng 1h sáng. Danh thủ 41 tuổi kể hai con gái bất ngờ thức dậy đúng lúc anh chuẩn bị trao nhẫn cho Georgina và háo hức hỏi: "Bố định cầu hôn mẹ phải không?". Ronaldo cho biết anh nhận ra đó chính là thời điểm thích hợp để ngỏ lời, dù trước đó chưa hề lên kế hoạch.

Chân sút người Bồ Đào Nha cũng tiết lộ đã dành nhiều thời gian tìm kiếm chiếc nhẫn đúng với mong muốn của vị hôn thê. "Georgina từng nói cô ấy mơ ước có một viên kim cương thật đẹp. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ và cuối cùng cũng tìm được chiếc nhẫn cô ấy yêu thích", anh nói.

Vợ sắp cưới của CR7 vui đùa với bạn bè trên bãi biển. Ảnh: Backgrid

Trong khi Georgina thư giãn tại Miami, C. Ronaldo vẫn đang cùng tuyển Bồ Đào Nha chinh chiến ở World Cup 2026. Đội bóng của HLV Roberto Martínez không thể giành ngôi nhất bảng và sẽ gặp Croatia ở vòng 1/16 vào ngày 2/7. C. Ronaldo đã thi đấu trọn vẹn cả ba trận vòng bảng, ghi hai bàn trong chiến thắng trước Uzbekistan nhưng cũng nhận không ít chỉ trích vì phong độ thiếu ổn định ở các trận còn lại.

Trước những ý kiến cho rằng nên rút Ronaldo khỏi sân sớm hơn, HLV Roberto Martínez khẳng định tiền đạo kỳ cựu vẫn đủ thể lực và kinh nghiệm để thi đấu trọn vẹn 90 phút, đồng thời cho biết sẽ cân nhắc điều chỉnh thời lượng ra sân của anh ở những trận tiếp theo nếu cần.