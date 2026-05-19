Vợ sắp cưới của Ronaldo diện đầm xẻ ngực ở Cannes

Sau màn thử nghiệm với tóc bạch kim kéo dài có lẽ chưa đầy 24 giờ trong thời gian lưu lại Côte d’Azur, bạn gái của Cristiano Ronaldo trở lại với mái tóc nâu quen thuộc. Trên thảm đỏ, Georgina Rodriguez chọn chiếc vòng cổ Chopard đính ngọc lục bảo và kim cương, bên cạnh chiếc đồng hồ phủ kín đá quý. Cô diện bộ váy ôm chặt phần thân trên cùng chân váy thêu cầu kỳ.

Siêu mẫu Đức Heidi Klum diện mẫu váy “nửa kín nửa hở”, điểm xuyết họa tiết thêu ánh vàng cùng chiếc áo choàng trắng dài. Tuy vậy, nhiều người cho rằng tổng thể trang phục vẫn chưa đủ sức tạo hiệu ứng bùng nổ.

Coco Rocha luôn mang thần thái sân khấu đặc trưng và biết cách chọn trang phục phù hợp với cá tính của mình. Lần này, người mẫu gây chú ý với chiếc váy nhung đen dáng ôm, đi kèm phần áo choàng được thiết kế đặc biệt tựa đôi cánh.

Sự xuất hiện của Demi Moore giúp cứu vãn thảm đỏ nhạt nhòa. Là thành viên ban giám khảo của kỳ Cannes lần thứ 79, nữ diễn viên được dự đoán sẽ trở thành một trong những ngôi sao mặc đẹp nhất mùa giải năm nay. Tại buổi công chiếu Fjord, bà chọn bộ trang phục đen với phần áo lệch vai đính lông vũ cùng kính visor - thiết kế vừa xuất hiện trên sàn diễn Gucci Resort 2027. Giống nhiều ngôi sao khác, Demi Moore cũng chọn ngọc lục bảo làm điểm nhấn trang sức.

Ở tuổi 68, Sharon Stone vẫn giữ vẻ đẹp mê hoặc. Với mái tóc bob vuốt ngược, đôi mắt và làn môi được nhấn bằng tông đồng ánh kim, bà thu hút mọi ánh nhìn trong thiết kế xòe như cánh quạt của nhà thiết kế Hàn Quốc Miss Sohee. Bộ trang phục đi kèm áo khoác ngoài, phủ đầy pha lê và chi tiết hoa đính tinh xảo.

Một gương mặt quen thuộc khác của điện ảnh Pháp, Léa Seydoux lựa chọn phong cách menswear để hòa vào dàn diễn viên nam của bộ phim do Arthur Harari đạo diễn mà cô đóng chính.

Người mẫu Pháp gốc Algeria Farida Khelfa diện bộ đồ họa tiết phủ sơn bóng màu olive cùng đôi slingback xanh ngọc.

Phong cách rock, tự do, mang tinh thần Paris nhưng vẫn phảng phất chất London, tất cả hội tụ trong diện mạo của Charlotte Gainsbourg. Cô diện thiết kế Saint Laurent phối màu vàng, xanh turquoise và chàm, ren và các chi tiết thêu trở thành điểm nhấn chủ đạo.

Daisy Edgar-Jones - nữ diễn viên Anh xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ váy nude Balenciaga phủ sequin lấp lánh. Sandal đồng màu, tóc búi giúp cô hoàn thiện vẻ ngoài thanh thoát.

Sau lựa chọn họa tiết ngựa vằn táo bạo ngày thứ 6, cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni trở lại với phong cách tối giản giúp tôn lên vẻ thanh lịch. Bà diện thiết kế dáng cột của Tom Ford bằng nhung, phối chi tiết satin và cổ chữ V sâu, kết hợp trang sức Chopard.