Quiet silver - xu hướng tóc bạc giúp phụ nữ trung niên bớt áp lực về tuổi tác

Trong nhiều năm, tóc bạc là điều mà nhiều phụ nữ cảm thấy áp lực phải che giấu. Nhưng ngày nay, ngày càng nhiều phụ nữ tuổi trung niên đang có cách tiếp cận ngược lại và khiến mái tóc bạc trở nên đặc biệt hơn.

She Finds gọi đây là xu hướng Quiet Silver - hướng đến việc chấp nhận mái tóc bạc một cách có chủ đích. Xu hướng này được cho là lấy cảm hứng từ những ngôi sao như Jennifer Aniston, Sarah Jessica Parker hay Jennifer Garner - những người từng xuất hiện với mái tóc pha trộn tự nhiên giữa sắc bạc và màu tóc gốc. Hình ảnh của họ góp phần chứng minh rằng tóc bạc không còn đồng nghĩa với vẻ ngoài già nua, mà có thể trở thành điểm nhấn sang trọng và đầy cá tính.

Ngày càng có nhiều ngôi sao chọn cách tôn vinh mái tóc bạc tự nhiên thay vì che giấu. Trong ảnh là diễn viên Kelly Hu (bên trái) và diễn viên Andie MacDowell.

Thay vì nhuộm phủ để che giấu hoàn toàn tóc bạc, kỹ thuật Quiet Silver giúp hòa trộn những sợi tóc bạc tự nhiên vào màu tóc hiện có, tạo nên diện mạo tinh tế, hiện đại và ít tốn công chăm sóc. Theo Glamour, kỹ thuật này sử dụng các mảng highlight và lowlight có tông lạnh, kết hợp với những gam màu trung tính như xám be, nâu tro hoặc bạc khói để làm mềm ranh giới giữa tóc bạc và tóc nhuộm. Nhờ đó, mái tóc trông hài hòa hơn, không xuất hiện những đường chân tóc bạc rõ rệt khi tóc mọc dài ra.

She Finds cho rằng một trong những lý do khiến Quiet Silver được phụ nữ trung niên yêu thích là xu hướng này tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên thay vì cố gắng che giấu dấu vết thời gian. Các màu nhuộm quá sáng hoặc quá nổi bật đôi khi tạo độ tương phản mạnh, khiến nếp nhăn và những thay đổi trên làn da trở nên rõ hơn. Trong khi đó, những tông bạc pha trộn nhẹ nhàng giúp tổng thể gương mặt trông mềm mại, hài hòa và thanh thoát hơn.

Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha thường xuyên xuất hiện với mái tóc đan xen những sợi bạc tự nhiên mà không cần nhuộm màu toàn bộ, truyền cảm hứng về vẻ đẹp lão hóa tự nhiên cho phụ nữ.

Bên cạnh đó, hiệu ứng màu bạc đa chiều còn tạo cảm giác mái tóc dày và có độ phồng tự nhiên, đặc biệt phù hợp với những phụ nữ đang đối mặt với tình trạng tóc thưa hoặc thay đổi kết cấu tóc do tuổi tác. Theo các chuyên gia tạo mẫu, sức hút của Quiet Silver còn nằm ở vẻ ngoài sang trọng nhưng không gượng ép, phản ánh xu hướng làm đẹp đề cao sự tự nhiên và tự tin. Nhờ vậy, phụ nữ có thể đón nhận mái tóc bạc của mình một cách thoải mái hơn mà vẫn giữ được hình ảnh chỉn chu, hiện đại.

Các chuyên gia tạo mẫu cho biết Quiet Silver đặc biệt phù hợp với những kiểu tóc có độ chuyển động như bob tỉa lớp, tóc ngang vai hoặc pixie mềm mại. Những đường cắt nhiều tầng giúp các sắc độ bạc đan xen hiện lên rõ nét hơn, đồng thời tạo cảm giác mái tóc dày, bồng bềnh và trẻ trung hơn.

Diễn viên Salma Hayek không ngại để lộ tóc bạc khi dự sự kiện.

Để giữ mái tóc bạc luôn đẹp và khỏe mạnh, việc chăm sóc đúng cách đóng vai trò quan trọng. Do tóc bạc thường khô và dễ ngả vàng hơn tóc thông thường, các chuyên gia khuyên nên sử dụng dầu gội tím 1-2 lần mỗi tuần để giữ màu tóc sáng trong, kết hợp với các loại mặt nạ dưỡng ẩm tóc nhằm hạn chế tình trạng khô xơ. Bên cạnh đó, nên dùng sản phẩm bảo vệ nhiệt trước khi tạo kiểu và thực hiện các liệu trình phủ bóng định kỳ để duy trì độ mềm mượt, óng ả cho mái tóc.

Theo các nhà tạo mẫu, tinh thần của Quiet Silver không nằm ở việc sở hữu một mái tóc bạc hoàn hảo, mà là học cách tôn vinh những nét đẹp tự nhiên vốn có theo cách tinh tế và tự tin nhất.