'Hoa hậu bí ẩn bậc nhất Việt Nam': 40 tuổi đẹp căng tràn, sống trong biệt thự ở Hà Nội

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2004 khi mới 19 tuổi. Cô ghi dấu trong lòng khán giả bởi chiều cao 1m72, nhan sắc thuần Việt cùng sự thông minh, nhạy bén. Từ đó đến nay đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng nàng hậu sinh năm 1985 vẫn là một biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Việt.

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2004 khi mới 19 tuổi. Cô ghi dấu trong lòng khán giả bởi chiều cao 1m72, nhan sắc thuần Việt cùng sự thông minh, nhạy bén. Từ đó đến nay đã hơn 20 năm đã trôi qua, nhưng nàng hậu sinh năm 1985 vẫn là một biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Việt.

Sau khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Huyền từng đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) tại Trung Quốc. Cô lọt vào top 15 chung cuộc, đây cũng là một trong những thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp danh giá nhất thế giới. Dù gây tiếng vang vào thời điểm đó, nhưng Nguyễn Thị Huyền lại không hoạt động sôi nổi trong showbiz như nhiều nàng hậu khác. Năm 2007, Nguyễn Thị Huyền du học ngành báo chí tại Đại học Middlesex, Anh. Sau 2 năm, cô tốt nghiệp loại giỏi và trở về Việt Nam. Năm 2012, Hoa hậu Việt Nam 2024 tiếp tục học nghiên cứu sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hiện tại, Nguyễn Thị Huyền tập trung làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện Báo chí - Tuyên truyền. Nàng hậu từng chia sẻ cô rất hạnh phúc khi được làm công việc yêu thích, đồng hành với các bạn sinh viên. Vì hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chỉ thi thoảng mới tham dự một vài sự kiện, nên Nguyễn Thị Huyền được mệnh danh là một trong những "Hoa hậu bí ấn nhất showbiz Việt". Ở tuổi ngoài 40, ngoài thời gian dành cho công việc, cô tận hưởng cuộc sống bình yên, thư thái trong biệt thự rộng rãi ở Hà Nội. Cô yêu thích trồng cây, làm vườn trong cơ ngơi của mình.

Sau nhiều năm lựa chọn cuộc sống kín tiếng, Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi hé lộ một góc không gian sống tràn ngập sắc hoa và hơi thở an yên. Chẳng còn đua chen với hào quang vương miện, người đẹp Hải Phòng giờ đây vui thú với niềm vui của một người làm vườn thực thụ, tự tay tạo nên một ốc đảo sen, súng rực rỡ ngay trên ban công tầng cao của gia đình.

Trở về với cuộc sống bình dị, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền chọn cho mình lối sống an yên, dành nhiều thời gian chăm sóc nhà cửa và nuôi dưỡng sở thích trồng trọt. Mới đây, trên trang cá nhân, nàng hậu đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ thành quả lao động đầy ngọt ngào trong khuôn viên ban công của gia đình. Những hình ảnh về các loài hoa quý nở rộ, đặc biệt là bộ sưu tập sen bách diệp mọc lên từ những chiếc chậu sứ trắng khổng lồ khiến bất cứ ai ngắm nhìn cũng phải trầm trồ về độ "mát tay" của nàng hậu.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sở hữu rất nhiều loại sen, trong hình phía trên là đóa sen xanh quan âm độc đáo do chính tay cô vun trồng.

Góc ban công ngập tràn ánh nắng và sắc xanh dịu mát trở thành chốn nghỉ dưỡng bình yên, thư thái của nàng hậu sau những giờ làm việc.

Chăm sóc hoa sen, hoa súng trong môi trường chậu cảnh trên nhà cao tầng chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là đối với những giống sen ngoại quốc hay sen bách diệp đòi hỏi kỹ thuật cao về nguồn nước, độ bùn và ánh nắng.

Vậy mà dưới bàn tay chăm chút kiên nhẫn của Nguyễn Thị Huyền, từng đóa sen từ lúc còn là búp non chúm chím cho đến khi bung nở rực rỡ đều mang một vẻ đẹp vô cùng thanh tao, viên mãn.

Không ít người dành tặng những lời khen có cánh, thán phục sự khéo léo của người đẹp Hải Phòng khi thuần dưỡng thành công loài hoa vốn kiêu kỳ này ngay giữa lòng phố thị.

Toàn cảnh không gian ban công tầng cao lộng gió, nơi được bố trí các chậu sen dáng ly lớn kiêu hãnh vươn mình đón nắng. Từ đây có thể phóng tầm mắt ra khu biệt thự mang kiến trúc châu Âu cổ điển bao quanh bởi những tán cây xanh.

Búp sen hồng mập mạp, tràn đầy sức sống đang khẽ khàng vươn lên giữa tầng lá xanh mướt của nhiều loài hoa khác.

Mỗi bông hoa trong vườn đều là thành quả từ sự tỉ mỉ của nàng hậu.

Người ta thấy một Nguyễn Thị Huyền chăm chút theo dõi từng giai đoạn phát triển của hoa, từ lúc cánh hoa còn e ấp ngậm sương đêm cho đến lúc nở bung xòe phô diễn trọn vẹn lớp nhụy vàng óng ả.

Sự đa dạng về chủng loại, từ sen hồng truyền thống, sen trắng viền hồng thanh khiết cho đến sen xanh quan âm vương giả, chứng minh một tình yêu thiên nhiên sâu sắc và kỹ thuật trồng cây rất đáng nể.

Một góc thư giãn an yên với chiếc bàn đá cẩm thạch trắng muốt và bộ tượng ba vị chú tiểu "không nhìn - không nói - không nghe" đầy tinh tế.