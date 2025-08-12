Điều khoản xa xỉ Cristiano Ronaldo dành cho Georgina nếu chia tay

Ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo vừa đính hôn với bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez sau nhiều năm hẹn hò. Thông tin được Rodriguez thông báo trên Instagram ngày 11/8, kèm hình ảnh khoe chiếc nhẫn kim cương hình bầu dục cỡ lớn.

C. Ronaldo và Georgina công khai mối quan hệ từ năm 2017, có 5 con chung.

C. Ronaldo và Georgina Rodríguez được cho là đã ký một thỏa thuận tài chính đặc biệt từ năm 2017, thời điểm con gái đầu lòng Alana ra đời. Theo tạp chí TV GUÍA (Bồ Đào Nha), mục đích của thỏa thuận là vừa bảo vệ khối tài sản khổng lồ mà siêu sao bóng đá đã gây dựng, vừa đảm bảo cuộc sống sung túc cho Georgina nếu cả hai "đường ai nấy đi".

Trong trường hợp chia tay, Georgina sẽ nhận khoản trợ cấp trọn đời hơn 114.000 USD mỗi tháng (gần 3 tỷ đồng). Ngoài ra, cô sẽ được nhận căn biệt thự rộng 950 m² trên khu đất 4.000 m² tại La Finca, Pozuelo, khu dân cư cao cấp bậc nhất Madrid, mà C. Ronaldo mua năm 2010 với giá khoảng 5,64 triệu USD. Đây được xem là một trong những điều khoản hậu hĩnh nhất trong giới cầu thủ, dù cả hai chưa chính thức kết hôn. Khi chính thức thành vợ chồng, thỏa thuận này có thể phát sinh thêm nhiều điều khoản pháp lý phức tạp hơn, tùy theo luật hôn nhân tại quốc gia cư trú và thời gian chung sống.

C. Ronaldo hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Hợp đồng cùng Al-Nassr mang lại tổng thu nhập khoảng 200 triệu euro mỗi năm, bao gồm cả lương cơ bản và các khoản thương mại. Một số nguồn cho rằng con số này có thể lên tới 245 triệu euro nếu tính cả tiền thưởng và quyền lợi bổ sung. Ngoài lương, siêu sao người Bồ Đào Nha kiếm thêm khoảng 50-70 triệu USD mỗi năm từ hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu lớn như Nike, Herbalife, Tag Heuer, Clear hay Binance. Thỏa thuận trọn đời với Nike được định giá hơn một tỷ USD, mang về cho anh hàng chục triệu USD đều đặn mỗi năm. Trên mạng xã hội, C. Ronaldo là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu, với mỗi bài đăng quảng cáo trị giá tới 2-3 triệu USD.

Không chỉ là một cầu thủ, C. Ronaldo còn là doanh nhân thành công. Anh có thương hiệu CR7 trải rộng từ thời trang, nước hoa, nội y đến chuỗi khách sạn Pestana CR7 và hệ thống phòng gym. Bên cạnh đó, anh đầu tư vào bất động sản tại Lisbon, Madrid, New York, Cascais và Dubai, cùng một số dự án công nghệ và startup. Tổng giá trị tài sản của C. Ronaldo được ước tính từ 600 đến 800 triệu USD, và theo Forbes, tổng thu nhập sự nghiệp của anh đã vượt mốc một tỷ USD, một cột mốc hiếm hoi trong giới thể thao.

Theo Forbes, C. Ronaldo nhận khoảng 225 triệu USD từ lương và thêm 50 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo, dẫn đầu danh sách các VĐV thu nhập cao nhất năm 2025.

Với khối tài sản khổng lồ cùng thỏa thuận tài chính rõ ràng, C. Ronaldo đã xây dựng không chỉ một đế chế thể thao mà còn là nền tảng kinh tế vững chắc, đảm bảo an toàn cho những người thân yêu ngay cả khi tương lai thay đổi.