Cô gái cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2026
Hoa hậu Việt Nam 2026 quy tụ nhiều thí sinh sở hữu chiều cao nổi bật, trong đó người cao nhất là 1,8 m.
Chiều cao là một trong những lợi thế dễ nhận thấy của các thí sinh khi bước lên sân khấu Hoa hậu Việt Nam. Năm nay, cuộc thi quy tụ nhiều cô gái sở hữu chiều cao từ 1,73 m trở lên, trong đó có thí sinh cao 1,8 m.
Vũ Lâm Bảo Chi (SBD 108), sinh năm 2008, Ninh Bình, cao 1,75 m. “Em học được cách ứng xử, ăn nói, trả lời truyền thông và chia sẻ trước đám đông”, Bảo Chi nói.
Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168), sinh năm 2006, TPHCM, cao 1,74 m. Cô cho biết chiều cao nổi bật có được một phần nhờ duy trì chế độ ăn uống đủ chất, ngủ sớm và tập luyện thể thao từ nhỏ.
Không chỉ có chiều cao, chất lượng hình thể của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng được chuyên gia nhân trắc học đánh giá tích cực. Theo chuyên gia, những chỉ số về chiều cao, cân nặng hay tỷ lệ cơ thể không chỉ có ý nghĩa về mặt hình thể mà còn phần nào phản ánh nền tảng sức khỏe và quá trình chăm sóc bản thân của mỗi thí sinh.
Vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 có một số thí sinh được đặc cách vào thẳng. Các cô gái này đều đã từng giành danh hiệu Hoa khôi - Á khôi của các...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/08/2026 22:50 PM (GMT+7)