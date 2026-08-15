C. Ronaldo 'giấu kín đám cưới với mẹ và các chị'

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Ronaldo và Georgina Rodriguez làm lễ cưới ngày 11/8 tại biệt thự trị giá khoảng 30 triệu bảng của nam cầu thủ ở khu Quinta da Marinha, Cascais, cách Lisbon khoảng 35 km. Hôn lễ được tổ chức riêng tư với chỉ bốn người làm chứng cùng các con của cặp sao. Mẹ Ronaldo, bà Dolores Aveiro, và ba anh chị em của anh được cho là không có mặt.

Vợ chồng Ronaldo - Georgina. Ảnh: Instagram

Thông tin này gây chú ý sau khi người dẫn chương trình truyền hình Bồ Đào Nha Cristina Ferreira đưa ra nhận định trên chương trình Dois as 10. Cô cho rằng gia đình Ronaldo thậm chí có thể chỉ được biết về hôn lễ ngay trước khi sự kiện diễn ra. "Nếu họ biết, thì cũng chỉ 30 giây trước đó", Ferreira nói.

Đồng nghiệp của cô, Claudio Ramos, sau đó bày tỏ hy vọng hình ảnh và thông tin xuất hiện trên mạng xã hội không khiến gia đình Ronaldo tổn thương.

Trước đó, tờ Jornal de Noticias công bố bản sao giấy chứng nhận kết hôn của Ronaldo và Georgina. Động thái này củng cố thông tin cả hai đã chính thức trở thành vợ chồng sau gần một thập kỷ bên nhau.

Ronaldo và mẹ, bà Dolores. Ảnh: Instagram

Ronaldo và hai chị gái. Ảnh: Instagram

Hôm 12/8, Ronaldo và Georgina thông báo kết hôn trên mạng xã hội bằng hình ảnh hai chiếc nhẫn. Bà Dolores nhiều năm qua từng vướng tin đồn có quan hệ không tốt với Georgina. Tuy nhiên, bà đã công khai gửi lời chúc mừng và ủng hộ chuyện tình cảm của con trai bằng cách đăng biểu tượng trái tim dưới bài viết.

Trong khi đó, chị gái Ronaldo, Katia Aveiro, hiện ở Braga cùng con trai Dinis, người đang chơi bóng cho một CLB ở khu vực này. Cô chưa lên tiếng về việc không tham dự hôn lễ của em trai.

Nhẫn cưới của Ronaldo và Georgina. Ảnh: Instagram

Ronaldo và Georgina bắt đầu hẹn hò từ năm 2016. Sau 10 năm gắn bó, họ có hai con chung và cùng chăm sóc các con của Ronaldo. Trước khi kết hôn, cả hai nhiều lần xuất hiện với nhẫn kim cương ở ngón áp út, làm dấy lên đồn đoán về một đám cưới bí mật.

Việc hôn lễ diễn ra tại chính căn biệt thự của Ronaldo và chỉ có một số ít người tham dự cho thấy Ronaldo và Georgina muốn giữ sự kiện trọng đại này trong phạm vi gia đình nhỏ của riêng họ.