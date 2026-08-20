Tin mới nhất bóng đá sáng 20/8: Tình trạng Messi sau bi kịch gia đình được hé lộ

Tình trạng Messi sau bi kịch gia đình được hé lộ

Trả lời phỏng vấn Reuters, HLV Guillermo Hoyos của Inter Miami tiết lộ Lionel Messi đã bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh sau khi bố anh, ông Jorge Messi qua đời hồi đầu tháng. Nhà cầm quân này cũng khẳng định, ngôi sao 39 tuổi đang có phong độ tốt hơn trên sân cỏ:

"Messi dường như đang ở trong trạng thái tốt. Cậu ấy thể hiện bản thân trên sân, nơi cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất và cũng có vẻ bình tĩnh hơn".

Messi đã hồi phục về tinh thần sau nỗi đau mất cha

Ronaldo không phải cầu thủ "đỉnh" nhất Saudi Pro League

Mới đây, tựa game bóng đá nổi tiếng vừa công bố danh sách những cầu thủ có chỉ số cao nhất giải Vô địch Saudi Arabia. Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo đã tụt hạng khỏi vị trí dẫn đầu mà anh nắm giữ suốt 3 năm qua. Cụ thể, CR7 được nhận điểm số 84, xếp thứ nhì sau đồng hương Ruben Neves (Al Hilal) với chỉ số 85.

Những cầu thủ có chỉ số ngang bằng Ronaldo gồm Sergej Milinkovic-Savic (Al Hilal) và Julian Quinones (Al-Qadsiah).

Harry Kane chính thức nhận danh hiệu Chiếc giày vàng

Mới đây, tiền đạo Harry Kane đã tham dự buổi lễ nhận danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa 2025/26. Mùa giải vừa qua, siêu sao thuộc biên chế Bayern Munich ghi 36 bàn/31 trận tại Bundesliga, bên cạnh 5 pha lập công và có tổng điểm 72, vượt qua Erling Haaland (54 điểm, 27 bàn). Anh cũng có lần thứ 3 liên tiếp đoạt Vua phá lưới Bundesliga.

Tổng cộng, tiền đạo người Anh đóng góp 73 bàn, 8 kiến tạo trong 65 trận ở cấp độ CLB (61 bàn, 7 kiến tạo sau 51 trận) lẫn ĐTQG (12 bàn, 1 kiến tạo trong 14 trận), đạt hiệu suất trung bình 71 phút/bàn.

PSG mất siêu hậu vệ Nuno Mendes 3 trận

Mới đây, Ủy ban kỷ luật bóng đá Pháp đã ra quyết định treo giò 3 trận với hậu vệ Nuno Mendes (PSG) sau chiếc thẻ đỏ nhận ở trận tranh siêu cúp với Lens (PSG thua 0-1). Điều này đồng nghĩa, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ vắng mặt trong 3 vòng đầu Ligue 1 2026/27 của PSG gặp Rennis (24/8), Lille (29/8), Monaco (5/9).

Lukaku tố Napoli tẩy chay mình

Trả lời phỏng vấn tờ Het Laatste Nieuws (Bỉ), Romelu Lukaku đã tiết lộ về mối quan hệ đổ vỡ với đội bóng cũ Napoli trước khi chuyển tới Fenerbahce mùa hè 2026:

"2025 là năm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chọn rời Napoli vì nghe được những thông tin và quyết định đã được đưa ra rồi. Nếu đúng như vậy, thì tôi thà ra đi còn hơn. Lời cáo buộc rằng tôi không đủ thể lực hoàn toàn không đúng sự thật. Có lẽ họ nói điều đó để tẩy chay tôi, nhưng tôi hoàn toàn đủ thể lực để thi đấu".