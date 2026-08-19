'Công chúa dâu tây' Khổng Tú Quỳnh nhan sắc quyến rũ ở tuổi U40

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh chia sẻ hình ảnh mới nhất đầy quyến rũ và ngọt ngào. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút lượt tương tác lớn từ khán giả với nhiều bình luận tích cực. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Khổng Tú Quỳnh vẫn là gương mặt nhận được sự quan tâm nhờ hình ảnh trẻ trung so với tuổi.

Từ hình ảnh “kẹo ngọt” quen thuộc, Khổng Tú Quỳnh đang dần chuyển sang phong cách gợi cảm, hiện đại.

Khổng Tú Quỳnh sinh năm 1991 và bắt đầu được khán giả biết tới rộng rãi từ giai đoạn cuối thập niên 2000 với hình tượng ca sĩ teen pop trẻ trung, năng động.

Ở tuổi 35, Khổng Tú Quỳnh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ, gợi nhớ hình ảnh “Công chúa dâu tây” từng làm nên tên tuổi một thời.

Khổng Tú Quỳnh khiến fan trầm trồ trước nhan sắc "lão hóa ngược" xinh tươi như thiếu nữ.

Lợi thế hình thể, nữ ca sĩ luôn khéo léo kết hợp từ những món đồ với phom dáng ôm sát cơ thể giúp tôn vinh đường cong, đặc biệt là phần vai và eo.

Không chỉ ghi dấu ấn với hình ảnh cá nhân, Khổng Tú Quỳnh còn tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật.

Những hình ảnh gần đây của Khổng Tú Quỳnh trên trang cá nhân đều mang phong cách trẻ trung, quyến rũ.

Vừa qua, nữ ca sĩ gây sốt khi khoe vóc dáng trong bộ bikini màu cam, trắng kết hợp quần short.

Sau quãng thời gian hoạt động sôi nổi, nữ ca sĩ có giai đoạn khá im ắng. Sau đó, cô trở lại với chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" năm 2023.

(Ảnh FB nhân vật)