7 thực phẩm vừa hỗ trợ kiểm soát mỡ thừa vừa tốt cho da

Cá béo

Cá hồi, cá thu, cá mòi là những lựa chọn đáng chú ý khi xây dựng chế độ ăn vừa hỗ trợ kiểm soát mỡ vừa chăm sóc da. Cá béo giàu protein, giúp tăng cảm giác no và cung cấp omega-3. Protein đặc biệt quan trọng khi kiểm soát cân nặng bởi việc giảm cân không chỉ liên quan đến lượng mỡ mà còn cần chú ý duy trì khối cơ. Thay vì các món cá chiên nhiều dầu, có thể chế biến cá bằng cách hấp, áp chảo với ít dầu hoặc nướng, kết hợp cùng rau xanh và một phần tinh bột phù hợp.

Trứng

Trứng giàu protein chất lượng cao, giúp tăng cảm giác no và duy trì khối cơ khi kiểm soát cân nặng, đồng thời cung cấp vitamin A, choline và các dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe làn da. Ảnh: Elle Gourmet

Trứng cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vi chất. Một bữa ăn có trứng kết hợp rau củ và ngũ cốc nguyên hạt có thể tạo cảm giác no tốt hơn so với bữa ăn chủ yếu chứa carbohydrate tinh chế. Với làn da, trứng cung cấp nhiều dưỡng chất như vitamin A, choline và các carotenoid ở lòng đỏ. Tuy nhiên, trứng nên được xem là một phần của chế độ ăn đa dạng thay vì thực phẩm có khả năng trực tiếp đốt mỡ.

Cà chua

Cà chua chứa ít năng lượng nhưng giàu vitamin C, carotenoid và đặc biệt là lycopene. Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, trong khi carotenoid là nhóm hợp chất chống oxy hóa được quan tâm trong nghiên cứu về sức khỏe da. Cà chua có thể dùng trong salad, canh, sốt hoặc ăn cùng trứng, cá và các loại rau. Cách kết hợp này giúp tăng giá trị dinh dưỡng của bữa ăn mà không cần sử dụng nhiều chất béo.

Các loại quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi và một số loại quả mọng có mật độ năng lượng tương đối thấp nhưng cung cấp chất xơ, vitamin C và polyphenol. Vitamin C là một trong những dưỡng chất cần thiết cho quá trình hình thành collagen. Các nghiên cứu về khẩu phần rau quả cũng ghi nhận mối liên hệ giữa việc tăng tiêu thụ rau quả và sự gia tăng các chỉ dấu vitamin C, carotenoid trong cơ thể. Có thể dùng quả mọng cùng sữa chua không đường hoặc ăn như một phần của bữa phụ thay cho các món nhiều đường bổ sung.

Rau lá xanh đậm

Rau lá xanh đậm như cải bó xôi, cải kale, cải xanh giàu chất xơ, vitamin C và carotenoid, giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát năng lượng đồng thời cung cấp chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ làn da. Ảnh: Healthy Food Guide

Cải bó xôi, cải xanh, cải kale và các loại rau lá xanh là nhóm thực phẩm có nhiều chất xơ nhưng tương đối ít năng lượng. Chất xơ giúp tăng khối lượng bữa ăn và góp phần tạo cảm giác no. Trong khi đó, rau xanh cung cấp vitamin C, folate, carotenoid và nhiều hợp chất thực vật. Một cách đơn giản là tăng lượng rau trong bữa chính, đồng thời kết hợp với nguồn protein như cá, trứng, thịt gia cầm hoặc đậu phụ. Cách ăn này giúp bữa ăn cân đối hơn thay vì chỉ cắt giảm khẩu phần.

Sữa chua không đường

Sữa chua, đặc biệt sữa chua giàu protein, có thể trở thành lựa chọn thuận tiện cho bữa sáng hoặc bữa phụ. Protein có vai trò quan trọng trong việc duy trì cơ bắp và tạo cảm giác no. Có thể kết hợp sữa chua không đường với quả mọng, hạt hoặc một lượng nhỏ yến mạch để tạo thành bữa ăn giàu protein, chất xơ và vi chất.

Ớt chuông

Ớt chuông, đặc biệt loại đỏ, giàu vitamin C, chất xơ và carotenoid nhưng ít năng lượng, vừa hỗ trợ kiểm soát khẩu phần khi giảm mỡ vừa thúc đẩy tổng hợp collagen và bảo vệ da trước stress oxy hóa. Ảnh: Healthline

Ớt chuông, đặc biệt loại màu đỏ, cung cấp nhiều vitamin C nhưng không chứa nhiều năng lượng. Đây là thực phẩm dễ bổ sung vào salad, món xào hoặc ăn kèm các nguồn protein. Vitamin C không chỉ tham gia vào quá trình tổng hợp collagen mà còn hoạt động như một chất chống oxy hóa. Vì vậy, bổ sung thực phẩm giàu vitamin C thường xuyên có lợi hơn việc chỉ tập trung vào một loại siêu thực phẩm.

Một đĩa ăn đơn giản có thể gồm cá hoặc trứng làm nguồn protein, nhiều rau xanh và cà chua, một phần tinh bột nguyên hạt cùng một lượng vừa phải bơ hoặc các loại hạt. Cách kết hợp này vừa cung cấp dưỡng chất cho cơ thể vừa giúp kiểm soát tổng năng lượng mà không cần kiêng khem cực đoan.