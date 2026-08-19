Vợ người mẫu tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới lần thứ 2 với cầu thủ Ronaldo

Georgina Rodriguez và Ronaldo tổ chức hôn lễ ngày 11/8 tại Cascais, Bồ Đào Nha. Theo thông tin được công bố, đây là một buổi lễ riêng tư và kín đáo, diễn ra ngay tại phòng khách trong nhà của cặp đôi.

Chia sẻ với Vogue, Georgina cho biết cô và Ronaldo lựa chọn nơi này vì đó là không gian gia đình thường ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và sinh hoạt cùng nhau mỗi ngày. Với cô, việc kết hôn tại chính nơi cả gia đình sống và chia sẻ cuộc sống thường ngày, có ý nghĩa hơn một hôn lễ xa hoa.

Georgina Rodriguez và Cristiano Ronaldo. Ảnh: FilmMagic/Instagram

Buổi lễ có sự tham dự của 5 người con của Ronaldo và Georgina. Đó là Cristiano Jr. - 16 tuổi, cặp song sinh Eva Maria và Mateo - 9 tuổi, Alana - 8 tuổi và Bella - 4 tuổi. Cristiano Jr. là con trai Ronaldo và người phụ nữ trước đây.

Georgina cho biết cô muốn các con sau này vẫn nhớ về ngày bố mẹ kết hôn. “30 năm nữa, tôi muốn các con nghĩ rằng: Có một điều tuyệt vời đã xảy ra ngay tại chiếc bàn này, đó là lời thề trong ngày cưới của bố mẹ”, cô nói.

Quyết định tổ chức hôn lễ đơn giản cũng khác với những gì Georgina từng hình dung khi còn nhỏ. Người đẹp 32 tuổi từng mơ về một lâu đài lớn, cỗ xe, chiếc váy cưới dài và một chiếc vương miện phủ kim cương. Tuy nhiên, đến khi thực sự lên kế hoạch cho đám cưới, cô lại muốn mọi thứ diễn ra trong phạm vi gia đình.

Cặp đôi trong lễ cưới đơn giản hôm 11/8 vừa qua. Ảnh: Vogue

Hôn lễ của Ronaldo và Georgina cũng diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày họ gặp và yêu nhau. Hai người lần đầu quen biết tại một cửa hàng của Gucci. Sau lễ cưới, Georgina nói ngày đặc biệt diễn ra đúng như cô mong đợi. Cô gọi đó là một buổi lễ “thân mật, tràn đầy tình yêu”, với gia đình giữ vị trí quan trọng nhất. Người đẹp cho biết đã không thể kìm được nước mắt.

Dù vừa hoàn thành hôn lễ riêng tư, cặp đôi cho biết kế hoạch cưới của họ vẫn chưa dừng lại. Ronaldo và Georgina dự định tổ chức một đám cưới lớn hơn trong tương lai để cùng gia đình và bạn bè ăn mừng.

Cả hai cũng không có kế hoạch đi tuần trăng mật ngay sau lễ cưới. Ronaldo phải tới Riyadh vào ngay ngày hôm sau để bắt đầu mùa giải cùng Al-Nassr tại Saudi Pro League. Nam cầu thủ nói vui rằng với Georgina, “mỗi ngày đều là tuần trăng mật”.

Về cuộc sống sau khi kết hôn, cả hai cho rằng mối quan hệ sẽ không thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên, Ronaldo cho rằng việc chính thức trở thành vợ chồng vẫn tạo ra một khác biệt nhất định. “Chỉ riêng việc là vợ chồng, bạn đã bước sang một giải đấu khác”, anh nói.

Georgina Rodriguez di chuyển bằng máy bay riêng mang tên chồng: