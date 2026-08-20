Mỹ nhân được hơn 22 triệu người bình chọn đẹp nhất thế giới

Kỷ lục chưa từng có

Ngày 17/8, Netizens Choice - tạp chí/nền tảng bình chọn của The Netizens Report, tổ chức truyền thông kỹ thuật số có trụ sở tại Mỹ - công bố kết quả cuộc khảo sát toàn cầu kéo dài nhiều tháng để chọn ra “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026”, theo đánh giá từ cư dân mạng.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Lingling Sirilak Kwong với hơn 22 triệu phiếu bầu. Cô đồng thời giành được danh hiệu “Nữ diễn viên Thái Lan đẹp nhất năm 2026” (hơn 10 triệu phiếu bầu). Đây là kỷ lục chưa từng có kể từ khi cuộc bình chọn thường niên này được mở vào năm 2022.

Lingling Sirilak Kwong đồng thời dẫn đầu hai bảng xếp hạng "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026" và "Nữ diễn viên Thái Lan đẹp nhất năm 2026".

Người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là quán quân năm 2025, nữ diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ Sıla Türkoğlu, với 18,5 triệu phiếu. Hạng ba cũng là gương mặt đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, nữ diễn viên Yağmur Yüksel - chủ nhân danh hiệu năm 2024.

Năm nay, ngành giải trí Thái Lan áp đảo top 20 toàn cầu khi có 5 ngôi sao lọt vào danh sách. Ngoài Lingling, những cái tên khác là Orm Kornnaphat (hạng 4), Freen Sarocha (hạng 15), Becky Armstrong (hạng 17) và Yoko Apasra (hạng 18). Netizens Choice đánh giá kết quả này cho thấy showbiz Thái Lan ngày càng vươn tầm quốc tế.

Địch Lệ Nhiệt Ba chiến thắng trong cuộc bình chọn “Nữ diễn viên Trung Quốc đẹp nhất năm 2026” với hơn 3,2 triệu phiếu bầu. Vì 2026 là năm đầu tiên cuộc khảo sát này được mở, mỹ nhân Tân Cương trở thành người đầu tiên giành được danh hiệu này của Netizens Choice.

Trong bảng xếp hạng thế giới, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ 7 với hơn 3,3 triệu phiếu bầu. Ngôi sao Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư bị người đứng thứ 6 là Bạch Lộc bỏ xa về số lượt bình chọn (Bạch Lộc có hơn 8 triệu phiếu bầu). Thế nhưng, Bạch Lộc chỉ đứng hạng 3 trong cuộc bình chọn riêng về Trung Quốc (gần một triệu phiếu bầu).

Những mỹ nhân khác lọt vào top 20 gồm ngôi sao Thổ Nhĩ Kỳ Su Burcu Yazgı Coşkun (hạng 5), Ilsu Demirci (hạng 8, đồng thời là Nữ diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ đẹp nhất năm 2026), nữ diễn viên Mỹ Scarlett Johansson (hạng 9), Cemre Arda (hạng 10, hạng 2 của Thổ Nhĩ Kỳ), ngôi sao ca nhạc Nigeria Tiwa Savage (hạng 11), ca sĩ Mỹ Rihanna (hạng 12), siêu mẫu Mỹ Bella Hadid (hạng 13), ngôi sao Kpop Ningning (hạng 14), ca sĩ Nam Phi Tyla (hạng 16), diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ Sinem Ünsal (hạng 19) và diễn viên Mỹ Sydney Sweeney (hạng 20).

Bạch Lộc, Địch Lệ Nhiệt Ba, Scarlett Johansson và Burcu Yazgı Coşkun... là những gương mặt có tên trong Top 20 phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026 do độc giả Netizens Choice bình chọn.

Lingling Sirilak Kwong là ai?

Không lâu sau khi tạp chí Netizens Choice công bố kết quả bình chọn, Lingling Kwong - hạng nhất trong danh sách Người phụ nữ đẹp nhất thế giới) trở thành từ khóa tìm kiếm nóng trên Weibo, mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ trong 24 giờ, chủ đề này đạt hơn 35 triệu lượt đọc, leo thẳng lên vị trí số 1 trên bảng tìm kiếm nóng Weibo Giải trí.

Cùng với đó, truyền thông Trung Quốc đồng loạt chia sẻ thông tin về Lingling Sirilak Kwong và danh hiệu cô mới nhận được.

Nguyên nhân Lingling được quan tâm nhiều tại đất nước tỷ dân đến từ xuất thân của cô. Theo Sina, Lingling sinh năm 1995, mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Thái Lan.

Cô có cha là người Hong Kong (Trung Quốc), còn mẹ đến từ tỉnh Kalasin, Thái Lan. Nữ diễn viên 31 tuổi sinh ra và lớn lên ở quê nội, mãi đến năm 17 tuổi mới chuyển đến xứ chùa vàng. Nhờ đó, cô thành thạo tiếng Quảng Đông, tiếng Quan thoại, tiếng Anh và tiếng Thái.

Lingling tốt nghiệp Trường Trung học Kalasin Pittayasan, rồi lấy bằng cử nhân ngành du lịch tại Cao đẳng Quốc tế Quản lý Du lịch thuộc Đại học Khon Kaen (top 9 trường đại học nghiên cứu quốc gia hàng đầu Thái Lan).

Năm thứ 3 đại học, Lingling tham gia cuộc thi Hoa hậu Khon Kaen năm 2016 và giành giải Á hậu 1, cùng giải phụ Người đẹp ăn ảnh. Hai năm sau, cô đăng quang cuộc thi sắc đẹp Miss Khao Suan Kwang tỉnh Khon Kaen. Đây là bước đệm giúp cô bước chân vào ngành giải trí Thái Lan.

Lingling Kwong mang vẻ đẹp lai Trung Quốc và Thái Lan.

Lingling được ký hợp đồng làm diễn viên của Channel 3, với vai diễn đầu tay là Ling trong My Forever Sunshine. Năm 2022, Lingling nhận vai chính Makkali trong Makkali The Love Tree. Bộ phim giúp Lingling trở thành sao hạng A của Thái Lan là The Secret of Us (2024). Cô đảm nhận vai nữ bác sĩ Fahlada. Ngoại hình nổi bật cùng diễn xuất ấn tượng của người đẹp 9X và sự ăn ý với bạn diễn đã tạo nên cơn sốt theo dõi phim.

Thành công trong nghiệp diễn giúp Lingling nằm trong nhóm nghệ sĩ có giá trị thương mại cao hàng đầu showbiz Thái Lan. Cô không chỉ được Dior chọn làm đại sứ thương hiệu mà còn là đại diện đầu tiên của hãng ô tô Trung Quốc BYD tại Thái Lan. Danh mục quảng cáo của cô trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ hàng xa xỉ cao cấp, ô tô, mỹ phẩm cho đến bất động sản. Cô cũng được các tạp chí hàng đầu săn đón như Vogue Hong Kong, Vogue Thái Lan...

Trong cuộc phỏng vấn tại Thái Lan năm nay, Lingling cho biết trở thành diễn viên không phải ước mơ ban đầu của cô. Nữ diễn viên chỉ vô tình tham gia một cuộc thi sắc đẹp quy mô nhỏ rồi từ đó được đưa đẩy vào con đường nghệ thuật.

Về hành trình gia nhập ngành giải trí, Lingling cho biết cô không bắt đầu từ số 0 mà là số âm.

“Ban đầu tôi còn không nói tốt tiếng Thái, hoàn toàn không có nền tảng diễn xuất, thậm chí cũng không có thói quen theo dõi phim truyền hình Thái Lan trước đó”, Lingling nói.

Dù không có mục tiêu rõ ràng, người đẹp gốc Hoa khẳng định không cảm thấy lo lắng mà lựa chọn thuận theo tự nhiên, đồng thời nỗ lực trau dồi khả năng diễn xuất.

Theo HK01, Lingling từng chia sẻ nếu không gia nhập showbiz, cô sẽ theo đuổi đam mê kinh doanh. Cô thích được thấy người khác sử dụng sản phẩm của mình.

Trên thực tế, Lingling đã hợp tác với em trai mở nhà hàng thịt quay kiểu Hong Kong mang tên “Quảng Ký” tại Bangkok, đồng thời kinh doanh thêm các sản phẩm tráng miệng.