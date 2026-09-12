Vợ Brooklyn Beckham làm mẫu ảnh

Nhà mốt Italy vừa công bố loạt ảnh Nicola Peltz quảng bá cho bộ sưu tập Thu-Đông 2026-2027. Ái nữ 31 tuổi nhà tỷ phú Nelson Peltz là gương mặt đại diện của Genny trong ba năm liên tiếp. Nicola Peltz thu hút chú ý với các thiết kế hở vai, xuyên thấu, khoe dáng mảnh khảnh cùng thần thái lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm.

Nicola Peltz diện thiết kế xuyên thấu với áo ngực ren trong chiến dịch quảng bá của thương hiệu Italy.

Nicola Peltz cùng con trai cả nhà Becks cũng được truyền thông chú ý khi xuất hiện tại Liên hoan phim Mỹ Deauville ở Pháp hôm 8/9. Tại sự kiện, cặp sao gần như không rời nhau. Brooklyn nhiều lần ôm vợ và hôn lên má Nicola trước ống kính.

Sự nghiệp diễn xuất của Nicola Peltz gần đây có nhiều khởi sắc. Tại Kineo Awards, Nicola được vinh danh nhờ những vai trò ngày càng đa dạng cả trước và sau máy quay. Cô tham gia diễn xuất, viết kịch bản và sản xuất, đồng thời đảm nhận vai chính trong phim Prima.

Nicola cũng từng gây chú ý với vai Lola trong bộ phim cùng tên do cô viết kịch bản, đạo diễn và đóng chính. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong The Last Airbender, Transformers: Age of Extinction và Bates Motel.

Nicola Peltz hiện cân nặng khoảng 45 kg do ăn kiêng nghiêm ngặt để đảm nhận vai diễn vũ công ballet.

Trong khi đó, Brooklyn Beckham vẫn đang nỗ lực theo đuổi sự nghiệp bếp núc vài năm qua kết hợp với kinh doanh xốt ớt. Chồng Nicola từng trải qua nhiều công việc, liên tục thử sức nhiều lĩnh vực nhưng chưa để lại dấu ấn.

Khi còn nhỏ, anh dự định nối nghiệp bố làm cầu thủ chuyên nghiệp, từng tham gia lò đào tạo trẻ của Arsenal nhưng từ giã sân cỏ ở tuổi 16. Sau đó, Brooklyn chuyển sang nghề người mẫu, tiếp đến là nhiếp ảnh. Trong giai đoạn Covid-19, Brooklyn chuyển hướng làm đầu bếp, được cho tốn 100.000 USD để sản xuất chương trình nấu ăn Cookin' with Brooklyn. Sự nghiệp nấu nướng của con trai cả nhà Becks vấp nhiều ý kiến tiêu cực về chuyên môn bởi nấu ăn kiểu ngược đời.

Nicola Peltz, hơn Brooklyn 4 tuổi, là con gái tỷ phú Nelson Peltz. Brooklyn Beckham, sinh năm 1999 tại Anh, là con trai cả của David Beckham và Victoria Beckham. Brooklyn - Nicola kết hôn vào tháng 4/2022 tại khu nghỉ dưỡng của gia đình cô ở Palm Beach, Florida, với khoảng 500 khách tham dự. Hai người tổ chức lễ tái khẳng định lời thề vào tháng 8/2025, nhưng không mời gia đình Beckham.

Cặp sao tại Liên hoan phim Mỹ Deauville ở Pháp.

Mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình được cho là rạn nứt nghiêm trọng trong những năm gần đây. Hồi tháng Một, anh công khai cáo buộc mẹ, Victoria Beckham, can thiệp vào đám cưới năm 2022, khiến anh cảm thấy "lo âu và xấu hổ".