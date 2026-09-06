Brooklyn Beckham và vợ chiếm hết sự chú ý trên thảm đỏ Venice
Brooklyn Beckham và vợ, Nicole Peltz, chiếm hết sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice 2026 ngày thứ 4.
Nicola nổi bật trong chiếc màu xanh coban của Balenciaga với những đường cắt xẻ táo bạo. Trước khi bước lên thảm đỏ Venice, cô đã nhận giải Ngôi sao đang lên của Kineo Awards. Thành tích này gây nhiều tranh cãi vì con gái út tỷ phú Nelson Peltz đã hoạt động trong nghề hơn 2 thập kỷ, không còn là gương mặt mới. Ảnh: Just Jared.
Đôi vợ chồng 9X trao nhau nụ hôn ngọt ngào ngay trên thảm đỏ Venice 2026. Hai người luôn đồng hành trong mọi sự kiện. Tên Brooklyn cũng xuất hiện trong bài phát biểu nhận giải của Nicola, khi cô tri ân các thành viên trong gia đình. Ảnh: Shutterstock.
Tuy nhiên, màn xuất hiện nổi bật đó không giúp họ có thiện cảm hơn với công chúng. Họ luôn bị gắn mối quan hệ bất hòa với gia đình Beckham. Nhiều cư dân mạng gọi họ là "bộ đôi khó ưa". Ảnh: Just Jared.
Italy - Brooklyn Beckham và Nicola Peltz quấn quýt trong buổi tối ở Venice trước khi nữ diễn viên nhận giải 'Ngôi sao triển vọng'.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/09/2026 09:24 AM (GMT+7)