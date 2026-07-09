Vợ Brooklyn Beckham mặc đồ siêu nhỏ, khoe eo thon

Trên Instagram, con gái tỷ phú Nelson Peltz đăng tải loạt khoảnh khắc vui vẻ trong bữa tiệc cuối tuần bên chồng và bạn bè. Cô diện áo ngực trắng đính đá bạc kết hợp quần short denim siêu ngắn, tôn vóc dáng mảnh mai.

Nicola Peltz khoe bụng phẳng, eo thon trong bộ bikini và quần short cạp trễ. Ảnh: Instagram

Brooklyn Beckham đứng cạnh vợ, ôm eo cô đầy tình cảm. Anh đội mũ cao bồi, mặc áo phông đỏ - trắng để hòa vào không khí lễ Quốc khánh Mỹ (4/7). Cặp sao dự tiệc cùng Shaqir O'Neal - con trai huyền thoại bóng rổ Shaquille O'Neal - và Dominic J. West. Kèm theo loạt ảnh, Nicola viết: "Cuối tuần thật vui".

Vợ chồng Brooklyn - Nicola cũng tranh thủ quảng bá thương hiệu tương ớt Cloud 23 khi đặt nhiều chai sản phẩm trên bàn tiệc.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz dự tiệc mừng Quốc khánh Mỹ. Ảnh: Instagram

Nicola Peltz khoe dáng bên bạn bè. Ảnh: Instagram

Bữa tiệc diễn ra đúng ngày bố mẹ Brooklyn, David và Victoria Beckham, kỷ niệm 27 năm ngày cưới. Trong khi vợ chồng Brooklyn không có động thái chúc mừng, Victoria vẫn nhắc đến "bốn người con tuyệt vời" trong bài đăng kỷ niệm với chồng, còn David gọi gia đình là "thành tựu lớn nhất" của hai người. Đây được xem là động thái tiếp tục thể hiện thiện chí hàn gắn với con trai cả.

Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Con trai cả nhà Beckham được cho là không hài lòng vì bố mẹ liên tục nhắc đến mình trên mạng xã hội, dù anh đã đề nghị họ để mình yên.

Vợ chồng Beckham vẫn nhắc đến Brooklyn và đăng ảnh trong các dịp đặc biệt, bao gồm Ngày của Cha. Ảnh: Instagram

Đầu năm nay, Brooklyn xác nhận cắt đứt quan hệ với gia đình, tuyên bố không còn là một phần của "thương hiệu Beckham" và yêu cầu mọi liên lạc của bố mẹ với mình phải thông qua luật sư. Anh cũng cáo buộc bố mẹ từng kiểm soát cuộc sống và can thiệp vào cuộc hôn nhân với Nicola Peltz.

Tháng trước, Brooklyn tiếp tục gây tranh cãi khi xuất hiện trong quảng cáo của DoorDash. Trong đoạn video, anh nói: "Có lẽ mọi người đang thắc mắc vì sao tôi xem World Cup 2026 ở nhà... Đó là một câu chuyện dài". Câu nói bị nhiều người cho là ám chỉ bố mẹ, khiến mâu thuẫn giữa hai bên một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.