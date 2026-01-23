Gia tộc tỷ phú nhà vợ Brooklyn Beckham

Nicola Peltz từ một tiểu thư nhà giàu rẽ hướng sang diễn xuất, là ái nữ của nhà đầu tư Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz. Vợ chồng Peltz hiện là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới thượng lưu Mỹ.

Vợ chồng Brooklyn bên bố vợ, tỷ phú Nelson Peltz.

Nelson Peltz - cha tỷ phú của Nicola

Nelson Peltz sinh ngày 24/6/1942 tại Brooklyn, New York, trong một gia đình Do Thái. Ông là con út trong ba người con.

Sau khi tốt nghiệp Trường Horace Mann (Bronx), Nelson theo học Trường Wharton (Đại học Pennsylvania) nhưng bỏ dở để làm huấn luyện viên trượt tuyết, rồi gia nhập công ty phân phối thực phẩm của gia đình, A. Peltz & Sons.

Cùng anh trai Robert, ông phát triển doanh nghiệp gia đình thành công ty đại chúng Flagstaff Corp với doanh thu khoảng 150 triệu USD. Sau đó, hai anh em đầu tư vào Triangle Industries Inc. và biến doanh nghiệp này thành một trong những tập đoàn bao bì lớn nhất thế giới trước khi bán vào năm 1988.

Năm 1997, công ty đầu tư của Nelson mua lại thương hiệu đồ uống Snapple từ Quaker Oats, rồi bán lại cho Cadbury Schweppes ba năm sau với giá khoảng 1,45 tỷ USD.

Ông đồng sáng lập quỹ đầu tư Trian Partners, hiện quản lý khoảng 7,15 tỷ USD tài sản (tính đến năm 2026), với danh mục đầu tư gồm nhiều tập đoàn lớn như Heinz, Kraft, PepsiCo, Procter & Gamble, Wendy’s...

Tỷ phú Nelson Peltz và vợ, bà Claudia Heffner Peltz.

Theo Forbes, Nelson Peltz sở hữu khối tài sản ròng khoảng 1,6 tỷ USD.

Claudia Heffner Peltz - mẹ người mẫu của Nicola

Claudia sinh ngày 12/3/1955 tại Baltimore (bang Maryland). Xuất thân không quá giàu có, bà bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ cuối thập niên 1970.

Claudia từng xuất hiện trên các tạp chí lớn như Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan và làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu như Revlon, L’Oréal, Calvin Klein, Chanel.

Sau khi kết hôn với Nelson năm 1985, bà rút khỏi sàn diễn để tập trung cho gia đình và các hoạt động thiện nguyện. Hai vợ chồng đồng sáng lập Quỹ Gia đình Nelson & Claudia Peltz, hỗ trợ giáo dục, y tế, môi trường và thanh thiếu niên.

Nicola Peltz và mẹ, bà Claudia Heffner Peltz.

Vợ chồng Peltz hiện sống trong một biệt thự hướng biển ở Palm Beach, Florida, trị giá khoảng 76 triệu USD. Khu bất động sản 27 phòng ngủ, có tên gọi Montsorrel, là một trong những ngôi nhà đắt nhất nước Mỹ, theo Architectural Digest.

Khối tài sản của bố mẹ Nicola Peltz được cho là gấp đôi tài sản của bố mẹ chồng cô, cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham.

Những người con thành đạt của gia tộc Peltz

Ông Nelson và bà Claudia có tổng cộng 8 người con chung: Matthew, Will, Brad, Brittany, Diesel, Nicola, Zachary và Gregory. Ngoài ra, Nelson có hai người con khác từ cuộc hôn nhân đầu tiên.

Các anh chị em của Nicola đều có sự nghiệp riêng. Anh cả Matthew là chuyên gia tài chính, làm trong công ty đầu tư của bố. Will là diễn viên kiêm người mẫu, từng đóng trong Unfriended, Sierra Burgess Is a Loser, Manifest... Anh thứ ba Brad từng chơi hockey chuyên nghiệp và sau đó hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ, sức khỏe. Chị gái Brittany là nhà thiết kế nội thất. Anh thứ năm Diesel là doanh nhân công nghệ. Hai em trai sinh đôi Zachary và Gregory là vận động viên khúc côn cầu trên băng.

Brooklyn bên gia đình vợ.

Nicola Peltz sinh năm 1995, bắt đầu đóng phim từ năm 2006 và gây chú ý khi tham gia phim hành động giả tưởng The Last Airbender (2010). Sau đó, Nicola được khán giả toàn cầu biết đến rộng rãi hơn khi đảm nhận vai nữ chính Tessa Yeager trong bom tấn Transformers: Age of Extinction (2014), đóng cùng tài tử Mark Wahlberg. Vai diễn này giúp cô trở thành gương mặt trẻ tiềm năng của Hollywood. Đến nay, cô đã góp mặt trong hơn 10 phim điện ảnh và truyền hình, từng viết kịch bản, đạo diễn kiêm đóng chính trong phim Lola phát hành năm 2024.

Ông Nelson Peltz cùng tỷ phú Elon Musk và con trai Will Peltz (bìa phải) tới ủng hộ Nicola Peltz ra mắt phim 'Lola' năm 2024.

Ngoài diễn xuất, Nicola là người mẫu thời trang, chụp hình cho nhiều tạp chí và thương hiệu cao cấp. Ái nữ nhà tỷ phú Peltz hiện có giá trị tài sản ròng khoảng 50 triệu USD.

Brooklyn gia nhập nhà Peltz

Brooklyn, con trai cả nhà Beckham, chính thức trở thành thành viên gia đình Peltz sau đám cưới xa hoa với Nicola tại Palm Beach (Florida) năm 2022. Anh theo đuổi nhiều lĩnh vực, bao gồm người mẫu, sáng tạo nội dung, kinh doanh xốt cay và nấu ăn.

Brooklyn và Nicola hiện sống tại biệt thự ở Los Angeles, Mỹ. Đầu bếp 26 tuổi được cho là đang lên kế hoạch mở nhà hàng burger tại thành phố này với sự hậu thuẫn của bố vợ.

Brooklyn thân thiết với bố mẹ vợ.

Từ sau hôn lễ, mối quan hệ giữa Brooklyn và cha mẹ ruột dần rạn nứt. Đến năm ngoái, vợ chồng anh vắng mặt trong các sự kiện của gia đình và không còn tương tác trên mạng xã hội.

Ngày 19/1, Brooklyn lần đầu công khai mâu thuẫn gia đình trong bài đăng dài trên Instagram. Anh khẳng định không có ý định hòa giải với David và Victoria Beckham, đồng thời chỉ trích bố mẹ đã kiểm soát phần lớn cuộc sống của anh, tung tin sai lệch về con dâu và phá hoại hạnh phúc của họ. Hiện tại, Brooklyn mong muốn một cuộc sống bình yên bên vợ và tập trung vào gia đình riêng.

Nhà Peltz đứng về phía Brooklyn

Sau khi Brooklyn mâu thuẫn với gia đình ruột thịt, ông Nelson và bà Claudia được cho là đã dang tay che chở con rể. Anh đón Giáng sinh 2025 cùng gia đình Peltz ở Florida, tham gia nhiều kỳ nghỉ xa hoa với nhà vợ trong năm qua.

Tháng 8/2025, ông Nelson là người chủ trì buổi lễ trao lại lời thề hôn nhân của Brooklyn và Nicola tại New York. Sự kiện có sự góp mặt đông đủ của gia đình Peltz, trong khi phía nhà Beckham không được mời.

Bố vợ chủ trì lễ cưới lại của Brooklyn và Nicola vào năm ngoái.

Brooklyn cũng thường xuyên thể hiện tình cảm với bố vợ trên mạng xã hội và duy trì mối quan hệ thân thiết với các anh chị em bên nhà vợ.