Vợ Brooklyn Beckham khoe ảnh khỏa thân

Trong bức hình chụp tại phòng hóa trang được chia sẻ hôm 25/6, diễn viên 31 tuổi ngồi trước gương với mái tóc nâu uốn nhẹ và lớp trang điểm tông hồng, khoe vóc dáng mảnh mai sau quá trình giảm cân để chuẩn bị cho vai diễn mới.

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ cũng như chồng cô - Brooklyn Beckham. Con trai cả của David và Victoria Beckham là một trong những người đầu tiên bình luận, viết ngắn gọn: "Wow" kèm biểu tượng trái tim và gương mặt nóng bỏng.

Nhiều người khen ngợi nhan sắc và màu tóc mới của Nicola, trong khi không ít ý kiến bày tỏ lo ngại trước thân hình ngày càng gầy của cô.

Nicola Peltz khoe thân hình gầy guộc sau giảm cân. Ảnh: Instagram

Theo các nguồn tin trước đó, Nicola đã trải qua bốn tháng tập luyện ballet cường độ cao để vào vai vũ công chính trong bộ phim Prima. Quá trình luyện tập nghiêm ngặt được cho là khiến cân nặng của cô giảm xuống dưới 45 kg. Ngoài tập múa, bà xã Brooklyn còn dành nhiều thời gian trong phòng gym nhằm hoàn thiện hình thể, trước khi bấm máy cùng minh tinh từng đoạt giải Oscar Faye Dunaway.

Bức ảnh được đăng tải chỉ vài giờ sau khi Nicola và Brooklyn tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về mối quan hệ rạn nứt với gia đình Beckham. Nhân dịp tỷ phú Nelson Peltz - cha của Nicola - bước sang tuổi 84, cả hai liên tục chia sẻ những lời chúc đầy tình cảm cùng loạt ảnh quây quần bên đại gia đình Peltz tại Florida, Mỹ.

Brooklyn viết: "Chúc mừng sinh nhật Nelson. Con yêu bố rất nhiều. Thật hạnh phúc khi được cùng mọi người mừng sinh nhật bố hôm nay. Cảm ơn vì đã là người cha vợ tuyệt vời nhất". Trong khi đó, Nicola chia sẻ nhiều hình ảnh bữa tiệc gia đình với sự góp mặt của các anh em ruột và Brooklyn, thể hiện không khí gắn kết của nhà Peltz.

Brooklyn mừng sinh nhật bố vợ, tỷ phí Nelson Peltz hôm 24/6. Ảnh: Instagam

Động thái này tiếp tục được truyền thông Anh xem là lời nhắc khéo tới gia đình Beckham, bởi Brooklyn đã không còn công khai chúc mừng sinh nhật hay các dấu mốc quan trọng của cha mẹ suốt hơn một năm qua kể từ khi mâu thuẫn nổ ra. Anh cũng im lặng trong Ngày của Cha vừa qua.

Không lâu sau đó, Nicola tiếp tục gây chú ý khi đăng một câu nói đầy ẩn ý trên Instagram: "Hãy tha thứ cho bản thân vì trước đây bạn chưa thể biết những điều chỉ thời gian mới dạy được".

Trong khi David Beckham vẫn đăng ảnh cũ chụp cùng cả bốn người con nhân Ngày của Cha như một động thái hàn gắn, nhiều nguồn tin cho biết Brooklyn lại không hài lòng. Một người thân cận tiết lộ anh "rất tức giận" và mong cha mẹ "hãy để mình yên".

Mâu thuẫn giữa Brooklyn và gia đình Beckham được cho là bắt đầu từ sau đám cưới của anh với Nicola năm 2022, ngày càng trở nên căng thẳng. Đầu năm nay, Brooklyn còn công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với cha mẹ, cáo buộc họ kiểm soát cuộc sống, tìm cách chia rẽ vợ chồng anh và khẳng định không còn muốn là một phần của "thương hiệu Beckham".