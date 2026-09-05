Vợ chồng Brooklyn Beckham tình tứ ở Venice

Brooklyn, 27 tuổi, và Nicola, 31 tuổi, tới thành phố Italy hôm 3/9. Trong buổi tối đầu tiên tại đây, hai người được bắt gặp quấn quýt bên nhau. Brooklyn có lúc tựa vào cổ vợ trong khi cả hai thưởng thức đồ uống. Trong lần xuất hiện mới nhất, Nicola mặc quần jean cạp trễ, áo ba lỗ đen và đeo kính râm. Brooklyn chọn áo phông trắng cùng quần short kaki.

Brooklyn ôm ấp vợ ở Venice tối 3/9. Ảnh: Backgrid

Nicola tới Venice để tham dự Kineo Awards, nơi cô sẽ nhận giải "Ngôi sao triển vọng" ngày 5/9. Giải thưởng năm nay kỷ niệm 25 năm Kineo Awards thành lập và diễn ra tại Venice trùng thời gian Liên hoan phim Venice được tổ chức. Tuy nhiên, Kineo Awards không thuộc liên hoan phim và không có quan hệ chính thức với sự kiện này.

Theo ban tổ chức, Nicola được vinh danh sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Cô bắt đầu diễn xuất từ khi còn nhỏ và gần đây thu hút thêm sự chú ý với vai trò biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất.

Nicola để lộ thân hình gầy gò khi xuất hiện với chồng tại Venice trước lễ trao giải. Ảnh: Backgrid

Nicola từng tham gia The Last Airbender, Transformers: Age of Extinction, Bates Motel, Holidate và Welcome to Chippendales. Năm 2024, cô viết kịch bản, đạo diễn và đóng chính trong Lola, bộ phim độc lập do Nicola tự đầu tư.

Hiện ái nữ của tỷ phú Mỹ Peltz đóng chính trong Prima, bộ phim do Luca và Alessandro Morelli đạo diễn. Cô vào vai Margo, một nữ diễn viên ballet phải đưa ra những quyết định quan trọng khi đoàn múa của mình đứng trước nhiều thay đổi. Để chuẩn bị cho vai diễn, Nicola trải qua bốn tháng tập luyện ballet cường độ cao. Quá trình này khiến cô giảm cân đáng kể và gây nhiều chú ý trên mạng xã hội.

Vợ chồng Brooklyn thư giãn bên nhau trong buổi hẹn hò riêng ở Venice tối 3/9. Ảnh: Backgrid

Brooklyn gần đây cũng lên tiếng bảo vệ vợ trước những bình luận về ngoại hình của cô. Tuần trước, một người dùng Instagram nhận xét Nicola trông "ốm yếu" và cho rằng cô nên được chăm sóc tốt hơn. Brooklyn đáp trả: "Đừng bao giờ nói về vợ tôi. Cô ấy vô cùng xinh đẹp và bạn không bao giờ nên bình luận về cơ thể của một phụ nữ. Điều đó thật đáng hổ thẹn".

Brooklyn và Nicola kết hôn năm 2022. Hai người tổ chức hôn lễ tại Florida và tái khẳng định lời thề hôn nhân vào năm ngoái.

Tại Kineo Awards năm nay, Nicola được vinh danh cùng Faye Dunaway. Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar sẽ nhận giải thành tựu trọn đời và cũng góp mặt trong Prima. Phim hiện chưa có ngày phát hành chính thức.