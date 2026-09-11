Nhan sắc đời thực nữ chính sinh năm 2004 của 'Đội bóng nữ làng Xuân'

Nữ diễn viên Trương Thảo My gây chú ý khi đảm nhận vai Minh - nữ chính trong bộ phim “Đội bóng nữ làng Xuân” trên VTV3.

Trương Thảo My sinh năm 2004, tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng tham gia lớp diễn viên truyền hình của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC). Trước “Đội bóng nữ làng Xuân”, cô gây chú ý với vai Mỹ Vân trong Cách em 1 milimet.

Trong phim, Minh là cô gái 19 tuổi thông minh, nhanh nhẹn, có phần bướng bỉnh nhưng giàu tình cảm và đam mê bóng đá. Cô luôn tin mình có năng khiếu bóng đá và quyết tâm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Bất chấp sự phản đối từ gia đình, cô tự thành lập đội bóng nữ làng Xuân để tìm cơ hội theo đuổi giấc mơ.

Đây là vai chính dài hơi đầu tiên của nữ diễn viên trẻ trên màn ảnh VTV. Để chuẩn bị cho vai diễn, Thảo My bắt đầu học bóng đá ngay trước khi casting. Cô thuê huấn luyện viên, tập luyện trong khoảng 10-15 ngày để có thể tâng bóng và thực hiện các động tác cơ bản. Sau khi được chọn, nữ diễn viên tiếp tục ra sân cùng các bạn diễn, quan sát cách cầu thủ di chuyển, phối hợp và thể hiện tinh thần thi đấu.

Bên cạnh thể lực và kỹ năng bóng đá, Thảo My còn học đài từ, tiếng nói với NSND Lan Hương để cách thoại của nhân vật tự nhiên hơn. Những cảnh quay ngoài trời, đặc biệt các phân đoạn chơi bóng trên sân cát, cũng đòi hỏi nữ diễn viên phải duy trì thể lực tốt trong suốt quá trình ghi hình.

Trên phim, Thảo My gần như được “đổi hình ảnh”. Minh thường xuất hiện trong trang phục thể thao, tóc tai và phong thái đều hướng đến sự năng động của một cô gái mê bóng đá.

Ngoài đời, nữ diễn viên lại có phong cách hoàn toàn khác. Cô yêu thích váy vóc, chuộng vẻ nữ tính và có thể biến hóa với nhiều phong cách thời trang.

Thảo My cũng từng chia sẻ bản thân ngoài đời khá mong manh và sống tình cảm, trái ngược sự mạnh mẽ của Minh. Cô dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và năng lượng từ những người xung quanh.

Khi căng thẳng, nữ diễn viên thường tìm đến bạn bè, anh chị em thân thiết để trò chuyện hoặc tự lái xe đi một vòng để có thời gian nhìn lại cảm xúc của mình.

Một điểm ít được nhắc đến nhưng hỗ trợ đáng kể cho Thảo My khi đóng Đội bóng nữ làng Xuân là nền tảng múa. Nữ diễn viên từng xuất thân là diễn viên múa và có niềm đam mê với nhảy múa. Kinh nghiệm này giúp cô có lợi thế về hình thể, chuyển động và khả năng biểu đạt bằng cơ thể.

Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Thảo My thích nghi với nhân vật Minh - cô gái thường xuyên xuất hiện trên sân bóng và phải thực hiện nhiều cảnh vận động.

Sự đối lập giữa ngoại hình đời thường và hình ảnh trên phim vì thế trở thành một điểm thú vị của Thảo My. Trong các bộ ảnh thời trang, Thảo My biến hóa từ vẻ thanh lịch, đài các đến gợi cảm, trưởng thành.

Người đẹp phù hợp với phong cách “tiểu thư” với gam màu sáng và những món phụ kiện tạo điểm nhấn vừa phải.

Thảo My cho biết cô không cố định mình trong một phong cách. Có thời điểm nữ diễn viên thích diện váy vóc điệu đà, nhưng cũng có lúc chuyển sang trang phục cá tính hoặc mang vẻ sang trọng.

Cô quan niệm thời trang ngoài đời có thể thay đổi theo tâm trạng và hoàn cảnh, trong khi trên màn ảnh, trang phục phải phục vụ cho tính cách nhân vật.