5 thay đổi giúp kiểm soát mỡ bụng ở tuổi 40

Bước sang tuổi 40, nhiều phụ nữ nhận thấy vòng eo thay đổi dù chế độ ăn không khác trước. Quá trình lão hóa làm giảm khối cơ và mức tiêu hao năng lượng, trong khi giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh có thể khiến mỡ phân bố nhiều hơn ở vùng bụng. Tuy nhiên, không phải cứ tăng tuổi là không thể kiểm soát cân nặng. Điều cần lưu ý là không thể chỉ giảm mỡ ở một vùng bằng cách tập riêng vùng đó. Thay vào đó, hãy biến những khoảng thời gian trong ngày thành cơ hội vận động và duy trì lối sống hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa.

Đi bộ nhẹ sau bữa ăn

Đi bộ nhẹ khoảng 10–15 phút sau bữa ăn có thể giúp tăng vận động trong ngày và hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn, từ đó góp phần duy trì vòng eo khỏe mạnh. Ảnh: Peloton

Sau bữa trưa hoặc tối, thay vì ngồi ngay vào bàn làm việc hay nằm nghỉ, hãy dành khoảng 10 - 15 phút đi bộ nhẹ. Đây là thay đổi đơn giản, không đòi hỏi phòng tập và có thể thực hiện ngay trong khu phố, hành lang hoặc sân nhà. Đi bộ sau ăn không phải là cách đốt mỡ bụng trực tiếp. Lợi ích nằm ở việc tăng vận động trong ngày, hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau bữa ăn và giúp duy trì thói quen năng động. Một nghiên cứu nhỏ trên người trưởng thành cho thấy đi bộ ngắn sau các bữa ăn có thể cải thiện đường huyết sau ăn; tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc một vài phút đi bộ sẽ làm giảm mỡ bụng.

Cách áp dụng: Sau bữa tối, đi bộ 10 phút với tốc độ thoải mái. Nếu chưa quen, bắt đầu bằng 5 phút rồi tăng dần.

Đừng ngồi liên tục quá lâu

Một ngày làm việc văn phòng có thể khiến cơ thể gần như bất động trong nhiều giờ. Dù đã tập thể dục, việc ngồi lâu vẫn là thói quen nên được giảm bớt. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người trưởng thành hạn chế thời gian ít vận động và thay thế bằng hoạt động thể chất ở bất kỳ cường độ nào, kể cả nhẹ. Với phụ nữ trung niên, các hướng dẫn quản lý cân nặng cũng nhấn mạnh việc đánh giá và giảm thời gian ngồi, xem đây là một phần của lối sống năng động.

Cách áp dụng: Cứ mỗi 45-60 phút, đứng dậy đi lại, lấy nước, giãn cơ hoặc thực hiện vài động tác nhẹ trong 2-5 phút. Nếu làm việc tại nhà, có thể đi bộ khi nghe điện thoại thay vì ngồi tại chỗ.

Dành thời gian cho tập sức mạnh

Ở tuổi 40, mục tiêu không chỉ là giảm số cân mà còn là giữ được khối cơ. Khi cơ bắp suy giảm theo tuổi, việc duy trì cân nặng và thành phần cơ thể có thể trở nên khó khăn hơn. Tập sức mạnh giúp bảo toàn cơ bắp trong quá trình giảm cân, đồng thời hỗ trợ khả năng vận động và sức khỏe chuyển hóa. Không cần bắt đầu bằng tạ nặng. Các bài tập như squat, chống đẩy dựa tường, kéo dây kháng lực hoặc nâng tạ nhẹ đều có thể trở thành một phần của lịch tập.

Cách áp dụng: Dành 2-3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi khoảng 20-30 phút, tập các nhóm cơ lớn như chân, lưng, ngực, vai và bụng. Tăng dần mức độ khi cơ thể thích nghi. Nếu có đau khớp hoặc bệnh lý nền, nên chọn bài tập phù hợp với thể trạng.

Ưu tiên giấc ngủ đều đặn

Ưu tiên giấc ngủ đều đặn, cố gắng ngủ đủ và giữ giờ đi ngủ ổn định, bởi giấc ngủ kém có thể khiến việc kiểm soát cân nặng khó khăn hơn, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh. Ảnh: Bevel

Giấc ngủ thường bị xem nhẹ khi phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Những thay đổi nội tiết có thể đi kèm khó ngủ, thức giấc hoặc ngủ không sâu, từ đó khiến việc duy trì thói quen ăn uống và vận động trở nên khó khăn hơn. Các khuyến nghị về sức khỏe phụ nữ trung niên nhấn mạnh việc quản lý rối loạn giấc ngủ và các triệu chứng mãn kinh như một phần của kế hoạch kiểm soát cân nặng.

Cách áp dụng: Cố gắng đi ngủ và thức dậy vào giờ tương đối cố định, hạn chế caffeine vào cuối ngày, giảm ánh sáng mạnh trước khi ngủ và dành thời gian thư giãn. Nếu mất ngủ kéo dài hoặc có triệu chứng mãn kinh ảnh hưởng rõ đến sinh hoạt, nên trao đổi với bác sĩ.

Chia đều vận động thay vì chỉ tập một lúc

Một buổi tập dài vào cuối tuần không nên là toàn bộ hoạt động thể chất của cả tuần. Với người bận rộn, chia nhỏ vận động thành nhiều khoảng ngắn trong ngày có thể dễ duy trì hơn. WHO khuyến nghị người trưởng thành thực hiện 150-300 phút hoạt động aerobic cường độ vừa mỗi tuần hoặc mức tương đương ở cường độ cao, kết hợp tập sức mạnh từ hai ngày trở lên. Người chưa quen vận động nên bắt đầu từ lượng nhỏ và tăng dần.

Cách áp dụng: Có thể đi bộ 10 phút buổi sáng, 10 phút sau bữa trưa và 10 phút buổi tối; kết hợp hai buổi tập sức mạnh mỗi tuần. Những việc như đi cầu thang, làm việc nhà hoặc đi bộ khi mua sắm cũng góp phần tăng tổng mức vận động.

Kiểm soát vòng eo không chỉ là chuyện tập luyện

Năm thay đổi trên có thể giúp tạo một ngày năng động hơn nhưng không thay thế chế độ ăn phù hợp. Để giảm mỡ toàn thân, trong đó có mỡ bụng, cần kết hợp vận động với chế độ ăn cân đối, kiểm soát năng lượng nạp vào và duy trì thói quen lâu dài.

Ở tuổi 40, thay vì tìm một bài tập đánh tan mỡ bụng, hãy bắt đầu bằng những việc có thể lặp lại mỗi ngày: đi bộ sau ăn, đứng dậy thường xuyên, tập sức mạnh, ngủ đủ và duy trì vận động đều đặn. Vòng eo có thể thay đổi theo thời gian nhưng mục tiêu quan trọng hơn là một cơ thể khỏe mạnh, có cơ bắp và khả năng vận động tốt.