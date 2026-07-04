Bạn gái Cruz Beckham học kiểu làm đẹp quen thuộc của Vic

Bức ảnh mới nhất ca sĩ Jackie Apostel - bạn gái của Cruz Beckham - đăng tải trên Instagram cho thấy cô có sở thích làm đẹp móng tay giống bà Becks. Trong ảnh, Jackie có thần thái lạnh lùng, tạo dáng với một chiếc túi Gucci màu xanh rêu, vô tình giúp bộ nails tone màu trắng sữa thêm nổi bật.

Tờ Hello chỉ ra điểm tương đồng trong gu làm đẹp móng tay của Jackie Apostel và mẹ bạn trai - NTK Victoria Beckham.

Jackie Apostel để dáng móng almond (hạnh nhân), được dũa gọn gàng để tạo cảm giác thanh thoát và nữ tính. Lớp sơn màu trắng sữa, trong veo (còn gọi là màu nước gạo) mang đến cảm giác thanh lịch, tinh tế, giúp đôi tay trông sáng và tự nhiên hơn mà không quá nổi bật.

Lựa chọn của Jackie Apostel cũng gợi nhớ đến phong cách làm móng yêu thích của Victoria Beckham. Nhà thiết kế người Anh nhiều lần xuất hiện với những bộ nails mang tông nude, hồng phấn, trắng sữa hoặc be sữa, ưu tiên vẻ đẹp tối giản thay vì các thiết kế nổi bật. Những gam màu nhẹ nhàng này không chỉ tôn làn da, tạo cảm giác đôi tay thanh lịch mà còn phù hợp với triết lý "quiet luxury" mà Victoria Beckham theo đuổi suốt nhiều năm, giúp bộ móng luôn tinh tế, thời thượng và không bao giờ lỗi mốt.

Các gam màu tối giản, trong veo, hiện cũng là xu hướng làm đẹp móng được nhiều người ưa chuộng. Xu hướng này đề cao vẻ đẹp tự nhiên của bộ móng thông qua các tông màu nude, nhẹ như trắng sữa, hồng phấn hay nước gạo, mang đến diện mạo thanh lịch, sạch sẽ và sang trọng mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Kiểu làm đẹp móng tay với các gam màu trong veo, dịu mắt cũng là xu hướng của năm nay.

Dự buổi lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood ngày 12/6 của bố, Harper Beckham cũng làm đẹp đôi tay với gam màu trắng sữa.

Jackie Apostel ngày càng thân thiết với gia đình Cruz Beckham. Khi đi cổ vũ trận đấu giữa Scotland và Brazil tại World Cup 2026, cô được bố bạn trai - cựu danh thủ David Beckham - ôm chia vui về 3 bàn thắng của Brazil. Jackie cũng có mối quan hệ thân thiết với em gái của bạn trai - Harper Beckham. Cả ba từng dành thời gian khám phá ẩm thực tại Newport Beach, phía Nam Los Angeles khi đến đây dự lễ gắn sao của danh thủ David Beckham.

Jackie cũng từng ủng hộ mẹ bạn trai thông qua việc mặc mẫu váy do bà Becks thiết kế và từng có bài đăng đứng về phía mẹ bạn trai giữa lúc nhà Becks đang có những mâu thuẫn chưa thể hóa giải với con trai cả Brooklyn.

Jackie Apostel tròn 30 tuổi vào tháng 10 năm ngoái trong khi Cruz Beckham đón sinh nhật tuổi 21 hồi tháng 2. Họ lần đầu bị bắt gặp bên nhau vào tháng 4/2024 và công khai mối quan hệ ba tháng sau đó tại Lễ hội âm nhạc Glastonbury. Từ đó, đôi uyên ương luôn quấn quýt bên nhau. Nữ DJ mang hai dòng máu Brazil và Đức hiện sống tại London, góp mặt trong hầu hết các sự kiện của gia đình bạn trai. Trên Instagram hôm 10/6, nam ca sĩ 21 tuổi chia sẻ đoạn video hôn Jackie nhân kỷ niệm hai năm yêu nhau.

Jackie Apostel quấn quýt bên con trai thứ 3 nhà Becks - Cruz Beckham.

Năm ngoái, Jackie Apostel cũng từng phản hồi một bình luận trên Instagram cho rằng mối quan hệ của cô với Cruz Beckham là kỳ quặc vì chênh nhau 10 tuổi. "Bởi vì anh ấy tử tế, hài hước, thông minh, quan tâm, có chí tiến thủ, trưởng thành, tài năng, chung thủy - và cũng rất điển trai nữa", Jackie nói lý do cô yêu con trai út nhà Becks.

Cruz Beckham sinh ngày 20/2/2005, sinh tại Tây Ban Nha, là con trai thứ ba của danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham. Anh hiện là người con duy nhất trong nhà nối nghiệp ca sĩ của mẹ - Victoria, với phong cách âm nhạc trẻ trung, giàu cảm xúc. Anh từng phát hành ca khúc Giáng sinh đầu tay: If Every Day Was Christmas, từ năm 11 tuổi. Gần đây, sự nghiệp âm nhạc của Cruz có nhiều khởi sắc. Anh và nhóm The Breakers phát hành nhạc phẩm for your love. Đến nay, MV có hơn 200.000 lượt xem từ YouTube. Chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu của Cruz và ban nhạc cũng được đón nhận, nhanh chóng 'cháy vé'.