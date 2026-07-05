Điều Go Yoon Jung luôn làm để giữ làn da căng bóng

Go Yoon Jung gây ấn tượng với khuôn mặt được nhiều chuyên gia thẩm mỹ và truyền thông Hàn Quốc đánh giá có tỷ lệ cân đối, hài hòa, thường được ví với 'tỷ lệ vàng' trong thẩm mỹ gương mặt. Ảnh: Starnews

Nhiều năm qua, Go Yoon Jung đã trở thành hình mẫu sắc đẹp tại Hàn Quốc bởi làn da căng bóng, ngoại hình trẻ trung. Thay vì theo đuổi quy trình cầu kỳ, diễn viên duy trì những nguyên tắc chăm sóc đơn giản nhưng đều đặn để giữ làn da khỏe mạnh và rạng rỡ.

Làm sạch kỹ sau một ngày dài

Là diễn viên thường xuyên phải trang điểm nhiều giờ dưới ánh đèn trường quay, Go Yoon Jung luôn coi bước làm sạch là nền tảng của quy trình chăm sóc da. Sau khi kết thúc công việc, cô ưu tiên tẩy trang kỹ, loại bỏ lớp kem nền, kem chống nắng và bụi bẩn tích tụ trên da, sau đó sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ để không phá vỡ hàng rào bảo vệ tự nhiên. Theo các bác sĩ da liễu, việc chăm sóc đúng cách giúp giảm nguy cơ bít tắc lỗ chân lông, hạn chế mụn và duy trì hệ vi sinh khỏe mạnh trên bề mặt. Đây cũng là yếu tố quan trọng để da luôn mịn màng và ít kích ứng.

Dưỡng ẩm là bước quan trọng nhất

Nếu quan sát những lần Go Yoon Jung xuất hiện trên thảm đỏ hay bìa tạp chí, dễ nhận thấy lớp nền của cô luôn rất mỏng nhưng vẫn căng bóng, mịn màng. Để đạt hiệu ứng này, diễn viên chú trọng cấp ẩm đầy đủ. Làn da đủ nước không chỉ giúp hạn chế bong tróc mà còn khiến lớp nền tiệp vào bề mặt, tạo cảm giác trong suốt tự nhiên thay vì dày phấn. Nhiều chuyên gia trang điểm Hàn Quốc cũng cho rằng một làn da đủ ẩm luôn đẹp hơn việc cố che phủ khuyết điểm bằng nhiều lớp mỹ phẩm.

Ưu tiên làn da khỏe thay vì chạy theo nhiều sản phẩm

Go Yoon Jung không theo đuổi quy trình chăm sóc gồm hàng chục bước. Thay vào đó, cô lựa chọn những sản phẩm phù hợp và duy trì đều đặn mỗi ngày. Xu hướng dưỡng da này cũng được nhiều bác sĩ da liễu khuyến khích. Việc sử dụng quá nhiều hoạt chất cùng lúc có thể khiến da bị quá tải, làm suy yếu hàng rào bảo vệ và tăng nguy cơ kích ứng. Một chu trình đơn giản gồm làm sạch, dưỡng ẩm và bảo vệ thường mang lại hiệu quả lâu dài hơn nếu được thực hiện nhất quán.

Làn da căng bóng, trong trẻo của Go Yoon Jung không đến từ quy trình dưỡng da phức tạp hay mỹ phẩm đắt tiền. Ảnh: Elle

Không bỏ qua kem chống nắng

Kem chống nắng là sản phẩm không thể thiếu trong quy trình chăm sóc sắc đẹp của Go Yoon Jung. Theo các chuyên gia, tia cực tím là nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm, hình thành nếp nhăn, tăng sắc tố và làm suy giảm collagen. Ngay cả khi không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài, da vẫn chịu tác động từ tia UVA xuyên qua cửa kính và mây. Vì vậy, thoa kem chống nắng mỗi sáng và bôi lại khi cần thiết được xem là một trong những cách hiệu quả nhất để duy trì nhan sắc trẻ lâu.

Giữ lớp trang điểm tự nhiên

Phong cách trang điểm đặc trưng của Go Yoon Jung là lớp nền mỏng, má hồng nhẹ, chân mày tự nhiên và son màu trung tính. Kiểu makeup này chỉ phát huy hiệu quả khi làn da đủ khỏe, đều màu và ngậm nước. Thay vì cố che phủ hoàn toàn khuyết điểm, các chuyên gia trang điểm thường chỉ sử dụng lượng kem nền vừa đủ để tôn lên kết cấu tự nhiên.

Vẻ đẹp đến từ sự kiên trì

Những nguyên tắc được diễn viên duy trì nhiều năm chỉ xoay quanh việc làm sạch đúng cách, dưỡng ẩm đầy đủ, chống nắng hằng ngày và hạn chế khiến làn da bị quá tải bởi quá nhiều sản phẩm. Các bác sĩ cho rằng đây cũng là nền tảng của một sắc vóc khỏe mạnh. Khi hàng rào bảo vệ được duy trì ổn định, da sẽ giữ được độ đàn hồi, căng bóng và ít gặp các vấn đề như kích ứng, xỉn màu hay lão hóa sớm.

Go Yoon Jung duy trì làn da căng bóng nhờ ưu tiên làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng đều đặn mỗi ngày. Ảnh: Netflix

Go Yoon Jung sinh năm 1996, là một trong những diễn viên nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật đương đại tại Đại học Nữ sinh Seoul trước khi bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu quảng cáo. Go Yoon Jung gây chú ý qua các bộ phim He Is Psychometric, Sweet Home, Law School, Alchemy of Souls, Moving, Resident Playbook, Can this love be translated?. Với gương mặt thanh tú cùng diễn xuất ngày càng được đánh giá cao, cô hiện là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp và được xem là một trong những ngôi sao thế hệ mới của Hàn Quốc.