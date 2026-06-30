Dàn WAGs tuyển Nhật Bản ở World Cup nóng bỏng nhưng kín tiếng

Rika Izumi - vợ trung vệ Shogo Taniguchi - là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Nhật Bản. Sinh năm 1988, cô bắt đầu hoạt động từ đầu những năm 2000 với vai trò người mẫu, sau đó mở rộng sang diễn xuất và dẫn chương trình. Rika từng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang lớn như Oggi, MAQUIA, VoCE, đồng thời được biết đến qua loạt phim truyền hình và điện ảnh như Kamen Rider Gaim, Pretty Guardian Sailor Moon hay SCOOP!.

Với chiều cao 1,66 m cùng hình thể nổi bật, Rika Izumi được truyền thông Nhật Bản xem là đại diện tiêu biểu của thế hệ "mogura idol" - những nghệ sĩ hoạt động song song trong lĩnh vực người mẫu thời trang và người mẫu ảnh.

Sau khoảng một thập kỷ hẹn hò kín tiếng, Rika Izumi và Shogo Taniguchi thông báo kết hôn vào tháng 6/2025. Trên trang cá nhân, cả hai chia sẻ sẽ đồng hành, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và sự nghiệp. Tin vui nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông Nhật Bản bởi đây đều là những gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình.

Airi Taira là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Nhật, bắt đầu sự nghiệp từ đầu những năm 2000 và ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh cũng như chương trình giải trí. Cô còn được biết đến là chị gái của nữ diễn viên trẻ Yuna Taira. Chuyện tình giữa Airi và Yuto Nagatomo gây chú ý khi hậu vệ cầu hôn bạn gái ngay trên sân San Siro vào năm 2016, thời điểm anh khoác áo Inter Milan. Hai người đăng ký kết hôn năm 2017 trước khi Airi chuyển sang Italy sinh sống cùng chồng. Họ có ba con trai và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình giản dị trên mạng xã hội.

Dù là ngôi sao giải trí, Airi Taira hạn chế xuất hiện tại các sự kiện bóng đá quốc tế và hiếm khi trả lời truyền thông về cuộc sống hôn nhân, phù hợp với xu hướng giữ đời tư của nhiều nghệ sĩ Nhật Bản.

Airi Suzuki là một trong những thần tượng J-Pop nổi tiếng của thế hệ 9X. Sinh năm 1994, cô gia nhập Hello! Project từ nhỏ và trở thành thành viên của các nhóm nhạc đình đám như °C-ute, Buono! và Hello! Project Kids. Sau khi °C-ute tan rã, Airi Suzuki phát triển sự nghiệp solo, đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu và MC truyền hình. Cô sở hữu lượng người hâm mộ lớn tại Nhật Bản nhờ hình ảnh trong sáng cùng giọng hát giàu nội lực.

Năm 2022, Ao Tanaka xác nhận mối quan hệ với Airi Suzuki. Khác với nhiều cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí, cả hai gần như không chia sẻ đời tư, hiếm xuất hiện cùng nhau trước công chúng và chỉ xác nhận chuyện tình cảm sau khi báo chí đăng tải thông tin.

Miku Akematsu hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang. Cô kết hôn với tiền vệ Ritsu Doan vào năm 2024 sau nhiều năm đồng hành cùng tiền vệ này trong sự nghiệp thi đấu tại châu Âu. Miku từng xuất hiện trên khán đài cổ vũ Doan ở World Cup 2022 và tiếp tục đồng hành cùng chồng tại kỳ World Cup 2026.

Khác với nhiều influencer thường xuyên khai thác đời sống cá nhân, Miku Akematsu chủ yếu duy trì hình ảnh gắn với thời trang và làm đẹp, rất ít chia sẻ về cuộc sống hôn nhân.

Natsuki Yufu là người mẫu kiêm influencer có phong cách trẻ trung, năng động. Natsuki kết hôn với Ayase Ueda vào năm 2023. Tháng 4/2026, bộ đôi chào đón con gái đầu lòng.

So với các WAG nổi tiếng ở châu Âu hay Nam Mỹ, Natsuki Yufu lựa chọn hình ảnh gần gũi, tập trung vào gia đình và công việc cá nhân hơn là xây dựng danh tiếng dựa trên sức hút của chồng.