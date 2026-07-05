Fan biến quần jeans cũ thành 'vương miện' như Thơm Da LAB

Ít ngày sau khi tập đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng, Thơm Da LAB trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt thảo luận. Bên cạnh visual trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và lối trò chuyện gần gũi, nam ca sĩ còn gây ấn tượng với tạo hình "hoàng tử bé".

Đặc biệt, chiếc vương miện làm từ quần jeans anh đội trên sân khấu bất ngờ trở thành món phụ kiện được nhiều khán giả săn tìm và tự tay làm theo. Hàng loạt bài đăng khoe những chiếc vương miện denim lấy cảm hứng từ tạo hình của Thơm xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Bộ trang phục lấy cảm hứng từ tạo hình của Thơm Da LAB trong Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Một trong số đó có Hương Đoàn, 25 tuổi, chủ một tiệm may nhỏ ở Hà Nội. Bài đăng làm vương miện của cô đạt hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người bày tỏ bất ngờ khi món phụ kiện tưởng chừng cầu kỳ lại có thể tự thực hiện tại nhà với những nguyên liệu đơn giản.

Hương Đoàn cho biết cô mở tiệm may từ tám năm trước, khi còn học cấp ba. Cô kể từng yêu thích nhóm BTS, thường tự may quần áo cho búp bê thần tượng vì các bộ trang phục bán sẵn khá đắt. Từ thú vui cá nhân, Hương mở tiệm may và duy trì công việc đến nay.

Sau khi xem tập đầu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Hương quyết định thực hiện lại tạo hình của Thơm Da LAB. Theo cô, áo blazer, sơ mi và cà vạt đều có sẵn, chỉ riêng chiếc vương miện được thiết kế mới.

"Thay vì sao chép nguyên bản, mình chỉ lấy cảm hứng để tự thiết kế lại", cô nói.

Hương Đoàn, 25 tuổi.

Theo chủ tiệm may 25 tuổi, nếu đã có sẵn trang phục, người hâm mộ chỉ cần chuẩn bị thêm vải jeans, vải lót, kim chỉ cùng một số loại đá hoặc khuy trang trí là có thể hoàn thiện chiếc vương miện với chi phí dưới 200.000 đồng. Các nguyên liệu đều dễ tìm trên các sàn thương mại điện tử.

Sau khi đăng bài, Hương bất ngờ khi nhận được nhiều bình luận hỏi cách thực hiện. Vì vậy, cô tiếp tục đăng video hướng dẫn chi tiết từng công đoạn, từ đo vòng đầu, dựng phom, cắt may đến xử lý tua rua và đính phụ kiện.

"Nhiều người hỏi đặt làm nguyên bộ nhưng mình không nhận thương mại các mẫu trong chương trình, chỉ làm một bộ cho riêng mình", Hương cho biết.

Cô cũng chia sẻ, nếu chỉ dùng để chụp ảnh, người làm có thể gắn khuy bằng keo nến rồi tháo ra sau. Tuy nhiên, để sử dụng lâu dài, nên khâu tay vì keo dễ bong sau nhiều lần giặt.

Trước đây, Hương thường nghe nhạc Da LAB nhưng không nhớ rõ từng thành viên. Chỉ đến khi Thơm gây chú ý với diện mạo mới trong chương trình, cô mới thực sự ấn tượng.

"Giọng hát rất đặc biệt, nghe một lần là nhận ra ngay, chỉ có nhan sắc của anh thay đổi nhiều so với trước đây", cô nói.

Các nguyên liệu được Hương chuẩn bị với chi phí dưới 200.000 đồng.

Theo Hương, sức hút của tạo hình không chỉ nằm ở chiếc vương miện mà còn đến từ sự thay đổi hình ảnh của nam ca sĩ. Chính điều đó khiến nhiều người hâm mộ muốn lưu giữ khoảnh khắc bằng cách tự tay thực hiện lại bộ trang phục

Ảnh: Hương Đoàn