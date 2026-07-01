Dua Lipa khoe ảnh khỏa thân trong kỳ trăng mật

Trên Instagram hôm 29/6, Dua Lipa đăng loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào sau đám cưới. Nổi bật trong đó là bức hình ca sĩ thư giãn trong bồn tắm đầy bọt tại khách sạn La Posta Vecchia - biệt thự thời Phục hưng nằm bên bờ biển Tyrrhenian, cách Rome khoảng 35 km, từng là dinh thự nghỉ dưỡng của tỷ phú J. Paul Getty. Cô để lộ đường cong quyến rũ cùng chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên bàn tay trái.

Dua Lipa thư giãn trong khách sạn 5 sao La Posta Vecchia trong kỳ nghỉ trăng mật ở Italy. Ảnh: Instagram

Loạt ảnh còn ghi lại những khoảnh khắc Dua Lipa và Callum Turner dạo phố, tắm nắng trên du thuyền, thưởng thức ẩm thực và khám phá nhiều danh thắng của Italy. Ca sĩ chú thích: "Thiên đường trên mặt đất". Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 4 triệu lượt thích chỉ sau một ngày.

Nữ ca sĩ và tài tử Callum Turner selfie tình tứ trong khi đi dạo. Ảnh: Instagram

Vợ chồng Dua Lipa tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng kéo dài khoảng hai tuần tại nhiều địa danh ven biển nổi tiếng của Italy. Sau khi khám phá bờ biển Amalfi, họ đến Rome và được bắt gặp hòa vào dòng khách du lịch, mua vé chụp ảnh bên đài phun nước Trevi.

Đầu tháng này, sau khi đăng ký kết hôn tại Tòa thị chính Marylebone ở London, Dua Lipa và Callum bay tới đảo Sicily để tổ chức lễ cưới kéo dài ba ngày tại thành phố Palermo.

Cặp sao trong đám cưới ở đảo Sicily, Italy. Ảnh: Instagram

Theo truyền thông Anh, chuỗi tiệc cưới tiêu tốn khoảng 1,5 triệu bảng Anh, diễn ra tại biệt thự lịch sử Villa Valguarnera. Cặp sao trao lời thề nguyện trước người thân và bạn bè, bao gồm danh ca Elton John và nhà thiết kế thời trang Donatella Versace, trong hôn lễ ngày 13/6.

Dua và Callum quen nhau vào tháng 1/2024 tại một bữa tiệc ở Los Angeles sau khi phát hiện cùng yêu thích cuốn tiểu thuyết Trust của nhà văn Hernan Diaz. Cuối năm 2024, cặp sao công bố đính hôn.

Theo nguồn tin thân cận, vợ chồng Dua Lipa đang mong muốn sớm có con. "Họ yêu nhau sâu đậm, muốn gắn bó trọn đời và hy vọng sẽ trở thành cha mẹ trong tương lai không xa. Cả hai đều rất coi trọng gia đình", một người bạn của cặp sao chia sẻ với Daily Mail.

Dua Lipa sinh năm 1995, là ca sĩ, nhạc sĩ và người mẫu Anh gốc Albania. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc năm 2015 và nổi tiếng toàn cầu hai năm sau với bản hit New Rules. Sau đó, ca sĩ tiếp tục gặt hái thành công với các ca khúc như One Kiss, IDGAF, Kiss and Make Up và Electricity. Đến nay, cô sở hữu ba giải Grammy, sáu giải Brit Awards cùng hai kỷ lục Guinness thế giới.

Callum Turner sinh năm 1990, khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất. Anh được biết đến qua hai phần phim Fantastic Beasts, cùng các phim truyền hình The Capture và Masters of the Air. Callum Turner hiện ứng viên tiềm năng cho vai diễn James Bond tiếp theo.