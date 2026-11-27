Đi bộ ngắt quãng là hình thức vận động luân phiên giữa đi bộ nhanh và đi bộ chậm, giúp thay đổi cường độ tập luyện và tạo thời gian phục hồi cho cơ thể. Khi kết hợp với chế độ ăn hợp lý, phương pháp này có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cải thiện thể lực và duy trì vóc dáng.

1. Đi bộ ngắt quãng có lợi ích gì đối với giảm cân?

Trong giai đoạn đi nhanh, cơ thể cần nhiều năng lượng hơn, nhịp tim và nhịp thở tăng lên. Khi chuyển sang đi chậm, cường độ vận động giảm, giúp người tập phục hồi trước khi bước vào chu kỳ tiếp theo.

So với đi bộ ở tốc độ ổn định, việc thay đổi cường độ có thể giúp tăng mức tiêu hao năng lượng trong một số chương trình tập luyện. Một số nghiên cứu về đi bộ ngắt quãng cũng ghi nhận lợi ích đối với tim mạch và khả năng vận động. Tuy nhiên, mức độ cải thiện cân nặng còn phụ thuộc vào thời lượng, cường độ tập và chế độ ăn của mỗi người. Đặc biệt, đi bộ ngắt quãng không làm giảm mỡ riêng ở vùng bụng, đùi hay hông. Khi cơ thể tiêu hao năng lượng nhiều hơn lượng nạp vào trong một thời gian đủ dài, lượng mỡ toàn thân mới có thể giảm dần.

2. Hướng dẫn đi bộ ngắt quãng đúng cách

Đi bộ ngắt quãng kết hợp chế độ ăn cân đối giúp tăng tiêu hao năng lượng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và duy trì sức khỏe. Ảnh minh họa AI.

Người mới bắt đầu không cần đi quá nhanh hoặc tập với cường độ cao, điều quan trọng là lựa chọn tốc độ phù hợp với thể lực, duy trì nhịp vận động và tăng dần thời lượng.

Các bước thực hiện:

Khởi động: Đi bộ chậm trong 5 phút để làm nóng cơ thể, kết hợp xoay nhẹ cổ chân, khớp gối và khớp hông.

- Đi nhanh: Tăng tốc trong khoảng 1 - 3 phút, bước chân nhanh và dứt khoát hơn, tay đánh tự nhiên. Nhịp thở tăng nhưng vẫn có thể nói được những câu ngắn.

- Đi chậm: Giảm tốc độ trong 2 - 3 phút để nhịp tim và nhịp thở dần ổn định.

- Lặp lại: Luân phiên các khoảng đi nhanh và đi chậm khoảng 4 - 6 chu kỳ, tùy khả năng.

- Thả lỏng: Kết thúc bằng 5 phút đi bộ chậm, để cơ thể trở về trạng thái nghỉ.

Người mới tập có thể bắt đầu với tổng thời gian 15 - 20 phút, thực hiện 2 - 3 buổi mỗi tuần. Khi thể lực cải thiện, có thể tăng dần thời gian đi nhanh, số chu kỳ hoặc tổng thời lượng buổi tập lên 25 - 30 phút.

Lưu ý: Trong giai đoạn đi nhanh, không nhất thiết phải chạy hoặc cố gắng đạt tốc độ tối đa, có thể sử dụng cách kiểm tra đơn giản: Nếu vẫn nói chuyện được nhưng khó hát, cường độ thường ở mức vận động vừa phải đến tương đối mạnh; nếu thở dốc đến mức không nói được, nên giảm tốc độ.

Chọn đường đi bằng phẳng, ít chướng ngại vật, mang giày vừa chân và uống đủ nước; có thể đi bộ ngoài trời, trên máy chạy bộ hoặc tại khu vực rộng, an toàn.

3. Kết hợp đi bộ ngắt quãng với chế độ ăn uống để giảm cân

Đi bộ ngắt quãng có thể hỗ trợ tiêu hao năng lượng nhưng không đủ để bảo đảm giảm cân nếu lượng calo nạp vào vẫn vượt quá nhu cầu của cơ thể.

Để kiểm soát cân nặng hiệu quả, nên kết hợp vận động với chế độ ăn uống cân đối; ưu tiên rau xanh, trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và nguồn protein phù hợp như cá, trứng, thịt nạc. Những thực phẩm này cung cấp chất xơ, protein và các vi chất cần thiết, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cảm giác đói và duy trì khối lượng cơ.

Có thể điều chỉnh khẩu phần theo hướng tăng rau, chọn thực phẩm giàu protein trong các bữa chính, ưu tiên tinh bột giàu chất xơ như gạo lứt, yến mạch và hạn chế món chiên rán. Cần hạn chế đồ uống có đường, thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều chất béo và các món ăn giàu năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng.

Không nên nhịn ăn hoặc cắt giảm khẩu phần quá mức để đẩy nhanh tốc độ giảm cân, vì ăn quá ít có thể gây mệt mỏi, thiếu chất, ảnh hưởng đến khả năng vận động và khó duy trì lâu dài. Bên cạnh đó, cần ngủ đủ giấc, duy trì giờ sinh hoạt hợp lý và theo dõi cân nặng định kỳ. Có thể ghi lại thời gian đi bộ, số chu kỳ vận động nhanh - chậm và cảm giác sau mỗi buổi tập để điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

4. Những ai cần thận trọng khi đi bộ ngắt quãng?

Mặc dù không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, việc tăng tốc đột ngột có thể gây quá tải cho hệ cơ xương khớp và tim mạch, đặc biệt ở người lâu ngày không vận động.

Người cao tuổi, người thừa cân nhiều, người bị đau khớp gối, thoái hóa khớp háng hoặc có tiền sử chấn thương chi dưới nên bắt đầu bằng tốc độ chậm, lựa chọn địa hình bằng phẳng và giày đi bộ phù hợp. Nếu đau khớp tăng lên khi vận động, cần giảm cường độ hoặc dừng tập.

Người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp chưa kiểm soát, bệnh hô hấp mạn tính hoặc có bệnh lý nền cần trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu chương trình tập luyện có thay đổi cường độ.

Trong khi tập, nếu xuất hiện đau ngực, khó thở bất thường, chóng mặt, choáng váng hoặc tim đập bất thường kèm khó chịu, cần dừng vận động và tìm kiếm hỗ trợ y tế khi cần thiết.