6 loại quả giúp hạn chế tóc bạc sớm

Tóc bạc sớm không chỉ đến từ tuổi tác mà còn do căng thẳng, thiếu dưỡng chất và lối sống thiếu lành mạnh. Bổ sung trái cây giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa là một trong những cách đơn giản nhất giúp nuôi dưỡng nang tóc, làm chậm quá trình lão hóa và giữ mái tóc khỏe, bóng mượt. Dưới đây là những loại quả được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nên ăn thường xuyên để hỗ trợ hạn chế tóc bạc sớm, đồng thời duy trì vẻ trẻ trung từ bên trong.

Quả việt quất - nguồn anthocyanin chống oxy hóa mạnh

Việt quất chứa nồng độ anthocyanin cao, giúp bảo vệ tế bào trước sự tấn công của gốc tự do - nguyên nhân khiến sợi tóc yếu, dễ gãy và bạc màu. Vitamin C trong việt quất còn kích thích sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi cho da đầu và tăng cường lưu thông máu đến nang tóc. Các nghiên cứu về dinh dưỡng đã chỉ ra rằng chế độ ăn giàu quả mọng giúp làm chậm dấu hiệu lão hóa sớm, bao gồm cả tóc bạc.

Bơ - bổ sung biotin giúp tóc bóng khỏe

Ăn nửa quả bơ mỗi ngày giúp tóc bóng khỏe hơn, hạn chế tóc bạc sớm.

Biotin là một trong những dưỡng chất quan trọng nhất để duy trì màu tóc tự nhiên. Quả bơ là nguồn biotin tự nhiên dồi dào, đồng thời giàu vitamin E giúp phục hồi lớp màng lipid trên da đầu, giảm khô ngứa và gãy rụng. Chất béo lành mạnh trong bơ còn giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các vitamin tan trong dầu - yếu tố quan trọng để sợi tóc chắc khỏe, hạn chế bạc sớm. Ăn nửa quả bơ mỗi ngày hoặc dùng bơ trong sinh tố, salad là lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả.

Nho đen - chống lão hóa nang tóc

Nho đen giàu resveratrol và vitamin C, hai hoạt chất nổi tiếng trong việc ngăn ngừa lão hóa. Resveratrol giúp giảm viêm, bảo vệ tế bào sắc tố melanin trong nang tóc - yếu tố quyết định màu tóc. Khi melanin bị tổn thương hoặc sản xuất ít đi, tóc sẽ bạc nhanh hơn. Thêm nho đen vào khẩu phần ăn giúp duy trì hoạt động của melanin, đồng thời mang lại làn da sáng và cơ thể tràn đầy năng lượng.

Cam, quýt - tăng collagen, giảm tóc xơ yếu

Các loại cam quýt chứa vitamin C, dưỡng chất cần thiết để sản xuất collagen nuôi sợi tóc từ gốc. Khi cơ thể thiếu vitamin C, tóc dễ bị xơ, mất màu và gãy rụng. Ngoài ra, cam quýt còn giúp hấp thụ sắt tốt hơn, yếu tố cần thiết cho lưu thông máu đến da đầu. Một ly nước cam mỗi sáng hoặc ăn một quả quýt sau bữa trưa giúp da đầu khỏe, tóc mọc nhanh và hạn chế bạc sớm.

Lựu - tăng tuần hoàn cho da đầu

Thường xuyên ăn lựu hoặc uống nước ép lựu ngăn ngừa giảm sút melanin theo tuổi tác, giữ tóc đen mượt lâu hơn.

Lựu là loại quả giàu polyphenol, có khả năng mở rộng mạch máu, giúp máu lưu thông tốt hơn. Khi máu nuôi dưỡng da đầu đầy đủ, nang tóc khỏe mạnh và duy trì được sắc tố tự nhiên. Nhiều chuyên gia cho rằng việc thường xuyên ăn lựu hoặc uống nước ép lựu góp phần làm chậm sự giảm sút melanin theo tuổi tác, giữ mái tóc đen mượt lâu hơn.

Đu đủ - vitamin A nuôi dưỡng nang tóc

Thiếu vitamin A khiến tuyến nhờn trên da đầu hoạt động kém, làm tóc khô xơ và dễ bạc. Đu đủ là nguồn vitamin A tự nhiên an toàn và dễ hấp thụ, giúp duy trì độ ẩm tự nhiên của da đầu, nuôi nang tóc chắc khỏe. Bên cạnh đó, enzyme papain trong đu đủ còn hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ tối ưu dưỡng chất cho tóc và da.