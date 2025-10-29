Nhóm thực phẩm ăn nhiều giúp kìm hãm tóc đen chuyển bạc

Có nhiều yếu tố góp phần gây ra tóc bạc, bao gồm di truyền, lão hóa và căng thẳng. Dù hai yếu tố đầu tiên nằm ngoài tầm kiểm soát, theo các chuyên gia có những điều chúng ta hoàn toàn có thể làm để cải thiện tình trạng tóc bạc. Leslie Kenny - người sáng lập Oxford Health Span và đồng sáng lập Dự án Oxford Longevity cho biết bạc tóc và căng thẳng có mối liên hệ mật thiết. Do đó, kiểm soát được căng thẳng sẽ góp phần kìm hãm tốc độ bạc tóc.

Chuyên gia về lĩnh vực tuổi thọ Leslie Kenny hiện 60 tuổi nhưng tuổi sinh học chỉ ở mức 21.

"Khi chúng ta bị căng thẳng, cơ thể sản sinh ra adrenaline. Hormone này cung cấp năng lượng để cơ thể chống chọi với các tình huống sợ hãi, căng thẳng. Tuy nhiên, quá nhiều adrenaline lại không tốt. Cơ thể có xu hướng chuyển hóa adrenaline dư thừa thành hydrogen peroxide, sau đó được đào thải qua nang tóc, da, làm bạc tóc từ trong ra ngoài", chuyên gia Kenny cho biết cơ thể cần có đủ glutathione để chuyển hóa hydrogen peroxide thành nước, từ đó mới ức chế được chất này gây bạc tóc.

"Glutathione là chất chống oxy hóa chính của cơ thể. Nếu chúng ta không bổ sung đủ chất này qua chế độ ăn uống thông qua các loại rau lá xanh, quả bơ và bông cải xanh, thì chúng ta sẽ làm cạn kiệt nguồn dự trữ glutathione và một trong những biểu hiện của nó là tóc bạc sớm", nhà sinh lý học người Anh cho biết.

Đồng tình với Leslie Kenny, nhà nghiên cứu về tóc Jill Lee cho biết những người bị bạc tóc sớm ở tuổi 20, 30 thường có mức độ căng thẳng cao và lượng chất chống oxy hóa như glutathione trong cơ thể khá thấp. "Việc tăng cường chất chống oxy hóa như glutathione có thể có lợi cho tình trạng tóc bạc sớm bằng cách chống lại tổn thương oxy hóa xảy ra với các tế bào sản xuất hắc tố", Lee cho hay. Các thực phẩm giàu glutathione được hai chuyên gia khuyến khích thêm vào chế độ ăn, bao gồm:

- Rau: bông cải xanh, cải Brussels, súp lơ, rau bina, măng tây, bơ, tỏi, cà chua.

- Trái cây: dưa hấu, táo, cam, nho, chuối.

- Protein: thịt nạc, các loại hạt, trứng, sữa.

Chế độ ăn nhiều các loại rau lá xanh giúp tăng cường nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể, bao gồm glutathione.

Chuyên gia Jill Lee cho biết việc tối ưu mức glutathione và các chất chống oxy hóa khác hữu ích nhưng nó sẽ không bù đắp được nếu tình trạng sức khỏe toàn thân kém - bao gồm hút thuốc, uống rượu, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Bên cạnh đó, bà cũng khuyên nên kiểm tra khả năng thiếu hụt dinh dưỡng như sắt và B12 cùng các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nếu thấy tốc độ bạc tóc quá nhanh, bất thường.