Rapper Hàn Quốc Giant Pink, tên thật Park Ji Eun, tăng khoảng 30 kg trong thai kỳ, đạt 90 kg trước khi sinh con trai vào ngày 16/3/2022. Sau sinh, cô bắt đầu hành trình lấy lại vóc dáng, trải qua nhiều giai đoạn giảm cân với những cách khác nhau, từ quản lý tình trạng phù nề, điều chỉnh giờ ăn đến hạn chế ăn khuya và áp dụng nhịn ăn gián đoạn.

Trải qua hành trình gần 5 năm với nhiều lần điều chỉnh chế độ ăn và sinh hoạt, Giant Pink đã giảm được 27 kg. Ảnh: Instagram giantpink

Giảm 15 kg trong khoảng sáu tuần sau sinh

Cuối tháng 3/2022, Giant Pink cho biết đã giảm khoảng 10 kg, từ 90 kg xuống 80 kg, chỉ trong những tuần đầu sau sinh. Giai đoạn này, cô ở trung tâm chăm sóc sau sinh, tập trung cải thiện tình trạng phù nề và hồi phục cơ thể. Rapper cho biết khá bất ngờ khi cân nặng giảm nhanh trong thời gian này, dù vẫn được cung cấp thức ăn đều đặn.

Đến cuối tháng 4/2022, khoảng sáu tuần sau sinh, cô giảm 15 kg so với lúc mang thai. Giant Pink cho biết đã sử dụng vớ áp lực, thường xuyên kéo giãn cơ thể và uống nước ép bí đỏ để hỗ trợ giảm cảm giác sưng phù. Cô đồng thời điều chỉnh giờ ăn, cố gắng hạn chế ăn sau 18h và trì hoãn bữa đầu tiên trong ngày để tăng cường trao đổi chất.

Từng giảm cân khắc nghiệt và bị rụng tóc

Sau giai đoạn giảm cân ban đầu, Giant Pink tiếp tục tìm cách lấy lại vóc dáng nhưng gặp nhiều khó khăn. Cô thử nhiều phương pháp và sản phẩm hỗ trợ giảm cân, thừa nhận giai đoạn này khá áp lực, tốn kém và từng khiến cô bị rụng tóc. Có thời điểm, cô giảm cân quá khắc nghiệt, gần như không ăn. Cô nhận thức cách này không tốt cho sức khỏe.

Giant Pink cho biết khoảng sáu tháng sau sinh là giai đoạn tinh thần khá nặng nề. Hoàn thành việc chăm con vào buổi tối, cô thường thèm bia và đồ ăn khuya. Những bữa ăn sau khi con ngủ khiến cô cảm thấy vui vẻ trong khoảnh khắc nhưng lại gây ảnh hưởng lớn đến quá trình giảm cân. Cô dần học cách quản lý căng thẳng, điều chỉnh chế độ ăn, thay đổi thói quen sinh hoạt để giảm cân hiệu quả hơn.

Giant Pink trải qua hành trình dài để lấy lại vóc dáng sau sinh. Ảnh: Instagram giantpink

Đến tháng 9/2025, Giant Pink giảm được 24 kg. Cô không áp dụng chế độ ăn kiêng hoặc tập luyện quá khắt khe vì khó duy trì lâu dài. Thay vào đó, nữ rapper tập trung ăn ít hơn, hạn chế ăn khuya và uống nhiều nước.

Áp dụng nhịn ăn gián đoạn

Đến tháng 11 năm nay, Giant Pink công bố cân nặng 63 kg, tổng giảm 27 kg so với mức 90 kg khi mang thai. Để duy trì vóc dáng, cô áp dụng nhịn ăn gián đoạn, ăn hai bữa trong khoảng 14h-18h và nhịn trong 20 tiếng.

Thực đơn giảm cân của Giant Pink. Ảnh: Instagram giantpink

Trong thời gian ăn, cô không xem điện thoại, tập trung hoàn toàn vào dùng bữa, chú ý đến lượng thực phẩm tiêu thụ. Các bữa ăn của cô gồm các thực phẩm giàu protein, rau xanh như ức gà, bắp cải, ớt chuông, lá mè, nấm kim châm và thịt ăn cùng nhiều loại rau. Ngoài điều chỉnh chế độ, cô còn tích cực tập luyện để duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân.

Hành trình lấy lại vóc dáng của Giant Pink kéo dài nhiều năm, từ giảm phù nề sau sinh, điều chỉnh giờ giấc, hạn chế ăn khuya đến thay đổi cách tiêu thụ và áp dụng nhịn ăn gián đoạn. Câu chuyện cho thấy những áp lực mà phụ nữ có thể gặp phải khi cố gắng giảm cân. Thay vì nhịn quá mức, phụ nữ cần ưu tiên chế độ dinh dưỡng đầy đủ, vận động phù hợp với quá trình hồi phục và lựa chọn cách kiểm soát cân nặng lâu dài.

Giant Pink bước vào làng hip-hop Hàn Quốc sau khi chiến thắng chương trình Unpretty Rapstar 3 năm 2016, từ đó phát triển sự nghiệp rapper, phát hành âm nhạc và tham gia nhiều hoạt động giải trí. Ảnh: SMTown

Giant Pink là rapper Hàn Quốc, sinh năm 1991. Cô được biết đến sau khi giành chiến thắng chương trình Unpretty Rapstar 3 năm 2016, từ đó phát triển sự nghiệp trong làng nhạc hip-hop Hàn Quốc. Giant Pink kết hôn với doanh nhân năm 2020 và sinh con trai đầu lòng vào tháng 3/2022. Sau khi làm mẹ, cô chia sẻ nhiều hơn về những thay đổi trong cuộc sống, áp lực ngoại hình và hành trình giảm cân.