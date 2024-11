Ba món ăn lai rai trong ngày giúp tóc hết bạc

Tóc bạc, tóc trắng thực chất do thiếu sắc tố và melanin. Dù tóc bạc có thể là hậu quả của lão hóa, di truyền và căng thẳng, nếu bạn không bổ sung vitamin và khoáng chất thì cũng có thể khiến tóc bạc nhanh.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạc tóc song chế độ ăn uống điều độ kết hợp ngủ nghỉ khoa học có thể góp phần cải thiện nang tóc khỏe mạnh, làm chậm tốc độ hao hụt melanin.

"Hãy đảm bảo bạn có đủ lượng vitamin D3 và B12, vì thiếu hụt một trong hai chất này có thể đẩy nhanh quá trình tóc bạc", Tiến sĩ Y khoa Ted Lain, bác sĩ da liễu kiêm giám đốc y khoa tại Sanova Dermatology ở Austin, Texas, giải thích. Bên cạnh đó, các vi chất dinh dưỡng quan trọng khác cho mái tóc khỏe mạnh bao gồm vitamin E, A, kẽm, sắt, đồng, selen và magiê.

1. Hạt hướng dương - vitamin E

Hạt hướng dương, hạt bí, hạnh nhân, đậu phộng... đều rất giàu vitamin E. Thiếu vitamin E có thể làm giảm khả năng bảo vệ tóc khỏi tổn thương và ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình sản xuất melanin, dẫn đến tóc bạc sớm. Ngoài ra phần lớn các loại hạt cũng chứa magie, giúp ngăn ngừa tình trạng tóc bạc sớm.

2. Đậu gà - vitamin B9

Đậu gà chứa nhiều vitamin B9, đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh melanin.

Vitamin B9 có nhiều trong các loại trái cây họ cam quýt, cà rốt, hạt đậu lăng... Trong đó, đậu gà được cho là chứa nồng độ vitamin B9 cao nhất, một cốc đậu gà có tới 1.114 microgam B9. Vitamin B9 hay axit folic đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo ra các protein mới, bao gồm keratin và melanin. Nó có vai trò quan trọng với sự phát triển và chức năng của các tế bào trong cơ thể. Thiếu vitamin B9 làm giảm sản xuất melanin và khiến tóc bạc sớm.

3. Trái cây tươi - vitamin C

Vitamin C có tác dụng giảm tác hại của các gốc tự do, giảm tổn thương oxy hóa, hạn chế tình trạng viêm, bảo vệ tế bào hắc tố, giảm nguy cơ hình thành tóc bạc. Bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, bưởi, ổi, các loại quả mọng... góp phần tăng cường sức khỏe cho nang tóc, hạn chế hư tổn, từ đó góp phần trì hoãn tốc độ bạc tóc. "Ăn theo chế độ giàu thực phẩm giảm viêm có thể giúp bảo vệ các tế bào chịu trách nhiệm cho sắc tố tóc", chuyên gia dinh dưỡng Julie Upton cho hay.

Các loại quả mọng, trái cây họ cam quýt... giàu chất chống oxy hóa, vitamin C giúp bảo vệ tế bào hắc tố khỏi tác hại của các gốc tự do, giữ màu đen bóng cho mái tóc.

