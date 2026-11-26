1. Lão hóa làm thay đổi tỉ lệ cơ và mỡ trong cơ thể

Sau tuổi 50, quá trình lão hóa khiến thành phần cơ thể thay đổi đáng kể. Khối lượng cơ bắp giảm dần theo tuổi tác, trong khi tỷ lệ mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng, có xu hướng tăng lên dù cân nặng không thay đổi nhiều.

Tình trạng mất cơ thường rõ hơn ở người ít vận động, không duy trì các bài tập sức mạnh hoặc có chế độ ăn thiếu protein.

Vì vậy, vóc dáng bên ngoài và chỉ số cân nặng không còn phản ánh đầy đủ thành phần cơ thể. Một người có thể trông khá gầy nhưng lại có tỷ lệ mỡ cao, khối cơ thấp và vòng eo lớn hơn trước.

Sau tuổi 50, quá trình lão hóa khiến thành phần cơ thể thay đổi đáng kể. Ảnh minh họa AI.

2. Suy giảm nội tiết làm thay đổi phân bố mỡ

Sau tuổi 50, những thay đổi về nội tiết tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và phân bố chất béo trong cơ thể. Khi nồng độ hormone suy giảm, mỡ có xu hướng tích tụ nhiều hơn ở vùng bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng. Đây là lý do một số người nhận thấy vòng eo ngày càng lớn, phần bụng kém săn chắc khi bước vào giai đoạn trung niên và lớn tuổi.

Bên cạnh đó, suy giảm nội tiết còn có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì khối cơ và độ nhạy insulin. Những thay đổi này có thể làm quá trình kiểm soát thành phần cơ thể trở nên khó khăn hơn theo tuổi tác.

3. Ít vận động và thói quen ăn uống chưa hợp lý làm tăng mỡ nội tạng

Sau tuổi 50, nhiều người giảm dần hoạt động thể chất, dành nhiều thời gian ngồi lâu và ít tham gia các hoạt động đòi hỏi sức mạnh cơ bắp. Điều này vừa thúc đẩy mất cơ, vừa làm giảm mức tiêu hao năng lượng.

Thói quen ăn uống cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lượng mỡ tích trữ. Việc thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường, bánh kẹo, tinh bột tinh chế, thực phẩm giàu năng lượng trong khi ít ăn rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ có thể khiến năng lượng nạp vào vượt quá nhu cầu của cơ thể.

Mỡ nội tạng đặc biệt đáng quan tâm vì có hoạt tính chuyển hóa cao. Khi tích tụ quá mức, mô mỡ này giải phóng acid béo tự do và các chất truyền tín hiệu liên quan đến phản ứng viêm, có thể ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động của insulin và chuyển hóa lipid. Tình trạng này liên quan đến nguy cơ mắc đái tháo đường type 2, gan nhiễm mỡ, bệnh tim mạch.

Do đó, BMI trong giới hạn bình thường không đồng nghĩa với việc cơ thể không tích tụ quá nhiều mỡ nội tạng hoặc không có nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

4. Làm gì để hạn chế tích tụ mỡ nội tạng sau tuổi 50?

Đối với người trưởng thành châu Á, vòng eo từ 90 cm ở nam và 80 cm ở nữ trở lên được xem là béo bụng. Người có vóc dáng gầy sau tuổi 50 không nên chỉ tập trung duy trì cân nặng thấp mà cần chú trọng bảo toàn khối cơ, cải thiện thành phần cơ thể và kiểm soát vòng eo.

- Duy trì tập luyện sức mạnh: Thực hiện các bài squat, chống đẩy dựa tường, nâng tạ nhẹ hoặc tập với dây kháng lực để duy trì khối cơ. Nên kết hợp với hoạt động aerobic như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội để hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

- Bổ sung đủ protein: Ưu tiên cá, trứng, thịt nạc, sữa, đậu phụ và các loại đậu. Phân bổ thực phẩm giàu protein hợp lý trong các bữa ăn giúp cung cấp nguyên liệu cần thiết cho quá trình duy trì, phục hồi cơ bắp.

- Xây dựng chế độ ăn cân bằng: Tăng rau xanh, trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn chất béo không bão hòa. Hạn chế đồ uống có đường, bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn, rượu bia.

- Ngủ đủ giấc: Duy trì thời gian ngủ ổn định, hạn chế thức khuya kéo dài. Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến các hormone điều hòa cảm giác đói, no và quá trình chuyển hóa năng lượng.