Thực hư thông tin Việt Nam đăng cai Miss Universe 2027

Mới đây, fanpage mang tên Miss Universe đăng tải thông điệp chào đón Việt Nam, công bố quốc gia này sẽ đăng cai cuộc thi Miss Universe lần thứ 76 vào năm 2027.

“Xin chào, Việt Nam! Một điểm đến đầy cảm hứng. Những người phụ nữ xuất chúng nhất thế giới. Một chương mới của Miss Universe”, nội dung bài đăng viết.

Fanpage Miss Universe công bố Việt Nam đăng cai năm 2027, trong khi Tổ chức Miss Universe phủ nhận thông tin này giữa tranh chấp về quyền đại diện và quản lý thương hiệu.

Thông báo mô tả Việt Nam là điểm đến có di sản văn hóa phong phú, những thành phố sôi động và cảnh quan ấn tượng. Cuộc thi được giới thiệu là sự kiện toàn cầu tôn vinh sự tự tin, khả năng lãnh đạo và bản sắc cá nhân. Bài đăng cũng khẳng định hành trình đến với Việt Nam đã chính thức bắt đầu.

Tuy nhiên sau đó, trên website, Tổ chức Miss Universe (MUO) đưa ra tuyên bố phủ nhận thông tin này.

Theo MUO, quốc gia chủ nhà sẽ được công bố vào cuối đêm chung kết Miss Universe lần thứ 75, diễn ra tại San Juan, Puerto Rico. Những thông báo được đưa ra trước thời điểm này hoặc thông qua các kênh không được tổ chức công nhận đều không có hiệu lực chính thức.

Trong tuyên bố, MUO cho biết các thông tin chính thức của tổ chức chỉ được phát hành thông qua những đại diện được ủy quyền và đăng tải trên các kênh gồm website missuniverseorg.com, Instagram @missuniverse, TikTok @missuniverse và YouTube @OfficialMissUniverse.

Tổ chức Miss Universe cũng cho biết tên miền missuniverse.com và một số tài khoản mạng xã hội từng gắn với tổ chức hiện nằm dưới sự kiểm soát trái phép của những cá nhân bên ngoài bộ máy quản lý hợp pháp. Đơn vị này khẳng định đã tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm lấy lại quyền kiểm soát.

Theo tuyên bố, các nội dung được đăng tải qua những kênh nói trên không đại diện cho quan điểm chính thức của tổ chức.

Tranh chấp về quyền đại diện

Tuyên bố cũng đề cập đến những tranh chấp liên quan đến quyền đại diện và các thỏa thuận giữa những bên liên quan. MUO khẳng định không công nhận các thỏa thuận đang được bên thứ ba viện dẫn làm cơ sở để đại diện, đàm phán hoặc ký kết hợp đồng thay mặt tổ chức.

Đồng thời, MUO bác bỏ tư cách đại diện của MU East, khẳng định đơn vị này không phải bộ phận, chi nhánh hay đại diện được ủy quyền của tổ chức. MUO cũng cho biết không công nhận những nỗ lực nhằm thực hiện giao dịch đang gây tranh cãi thông qua ông Nawat Itsaragrisil.

Ông Nawat Itsaragrisil được Tổ chức Miss Universe nhắc tên trong tuyên bố về tranh chấp quyền đại diện và các thỏa thuận liên quan đến cuộc thi.

Trước đó, các bên liên quan đã nhiều lần đưa ra quan điểm khác nhau về quyền quản lý, điều hành và đại diện cho Miss Universe. Những bất đồng này cũng ảnh hưởng đến vấn đề nhượng quyền cuộc thi tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ngày 18/9, Tổ chức Miss Universe thông báo không công nhận một số thỏa thuận nhượng quyền tại Đông Nam Á. Cùng ngày, MU East phản hồi rằng tuyên bố của phía còn lại không phải lập trường đã được hai bên thống nhất.