Hôm 22/11, Hailey chia sẻ trên Instagram Stories bức ảnh selfie trước gương trong phòng tắm, khoe bộ trang phục nổi bật nhân dịp sinh nhật. Cô diện áo xanh lá khoét cut-out, có chi tiết dây buộc màu vàng chạy dọc phía trước, tôn vóc dáng săn chắc. Nàng mẫu kết hợp quần họa tiết da động vật, thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2027 của nhà mốt Roberto Cavalli.

Hailey Bieber đăng ảnh kỷ niệm sinh nhật tuổi 30. Ảnh: Instagram

Người đẹp hoàn thiện diện mạo với móng tay sơn xanh, má hồng phớt và son môi cùng tông. Trên ảnh, Hailey viết số 30 kèm ba biểu tượng trái tim màu xanh lá.

Hailey cũng chia sẻ bức ảnh tại buổi tiệc tối mừng sinh nhật do Lauren Ratner, đồng sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Rhode, đăng tải. Trong hình, người mẫu ngồi trong nhà hàng, tạo dáng bên chiếc bánh sinh nhật hai tầng màu đỏ. Cô diện váy đen cổ khoét sâu với phần vai độn trẻ trung.

Hailey trong bữa tiệc sinh nhật cùng cộng sự, bạn bè. Ảnh: Instagram Lauren Ratner

Nhân dịp này, Hailey còn đăng lại nhiều lời chúc từ những người bạn nổi tiếng. Kylie Jenner mừng sinh nhật Hailey với bức ảnh cũ cả hai nắm tay nhau, kèm lời nhắn: "Cô bạn thân từ những ngày đầu của tôi hôm nay đã bước sang tuổi 30!". Trong một bài đăng khác, Kylie viết: "Yêu bạn mãi mãi".

Vài ngày trước sinh nhật, Hailey tham dự Hội nghị DealBook 2026 của The New York Times tại New York hôm 18/11. Tại đây, cô có cuộc trò chuyện về Rhode - thương hiệu mỹ phẩm do mình sáng lập, được định giá hàng tỷ USD. Sau sự kiện, Hailey được bắt gặp đi cùng chồng, ca sĩ Justin Bieber, tới nhà hàng Emilio's Ballato.

Hailey Bieber sinh năm 1996, là người mẫu và doanh nhân người Mỹ, con gái diễn viên Stephen Baldwin và cháu gái của tài tử Alec Baldwin. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ tuổi thiếu niên, từng hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang lớn như Tommy Hilfiger, Ralph Lauren và Versace. Năm 2022, cô sáng lập Rhode, thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da, nhanh chóng được biết đến rộng rãi. Tháng 5/2025, tập đoàn mỹ phẩm e.l.f. Beauty công bố thỏa thuận mua lại Rhode với giá trị thương vụ lên tới một tỷ USD.

Hailey bên chồng, Justin Bieber, và con trai Jack. Ảnh: Instagram Hailey Bieber

Hailey kết hôn với Justin Bieber vào tháng 9/2018. Cặp sao tổ chức lễ cưới chính thức vào tháng 9/2019 và hiện có con trai Jack, hai tuổi.