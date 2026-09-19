Đại diện Việt Nam có khả năng không dự thi Miss Universe 2026, lý do là gì?

Theo thông báo mới nhất từ phía tổ chức Miss Universe (MUO), đại diện 6 nước bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Lào, Malaysia và Singapore hiện không được công nhận để tham dự cuộc thi Miss Universe 2026. MUO cho rằng ông Nawat Itsaragrisil, hiện là CEO của MU East - đơn vị phụ trách khu vực phía Đông của Miss Universe, không có quyền cấp bản quyền Miss Universe cho các quốc gia này. Nói đơn giản hơn, dù 6 nước vẫn tổ chức cuộc thi trong nước và tìm được đại diện, những người đẹp này có thể không được bước lên sân khấu Miss Universe tại Puerto Rico vào tháng 11 tới.

Ngày 15 tháng 8, tổ chức Miss Universe từng chính thức công bố ông Nawat được bổ nhiệm làm CEO của MU East, đơn vị phụ trách khu vực gồm 95 quốc gia.

Hình ảnh của ông Nawat được công bố trên website của MU:

- Mr. Nawat Itsaragrisil - Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của Miss Universe Eastern.

- Mr. Monil Hathi (bìa trái) - Giám đốc điều hành (Executive Director) của JKN Legacy Inc.

- Mr. Pavan Misra (bìa phải) - Trưởng bộ phận Kinh doanh của Miss Universe Organization (MUO).

Tuy nhiên, sau đó MUO lại có những tuyên bố giới hạn đáng kể vai trò của ông Nawat. MUO khẳng định ông không giữ vị trí điều hành, pháp lý hay quản trị trong chính tổ chức Miss Universe Organization và không có quyền đại diện hoặc phát ngôn thay mặt tổ chức. MUO cũng cho rằng MU East không có quan hệ pháp lý, hợp đồng hoặc thương mại được công nhận để trao quyền vận hành thương hiệu Miss Universe tại các quốc gia.

Mặc dù vậy, MU East cho rằng rằng JKN Universe LLC - công ty sở hữu thương hiệu Miss Universe - có cấu trúc sở hữu 50:50 giữa MU East và MU West. Do đó, theo MU East, một bên không thể tự đưa ra quyết định liên quan đến toàn bộ hệ thống mà không có sự đồng ý của bên còn lại.

Phía MU East cho biết họ có quyền quản lý thương hiệu Miss Universe tại 95 vùng lãnh thổ phía Đông. Trong đó có Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Lào, Malaysia và Singapore. Vì thế, MU East khẳng định 6 quốc gia này vẫn có quyền cử đại diện tới Miss Universe 2026.

Hai bên đang đưa ra hai tuyên bố hoàn toàn trái ngược nhau, trong khi cuộc thi Miss Universe 2026 đã đến rất gần. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam có khả năng không thể đưa đại diện đến Miss Universe 2026 nếu tranh chấp không được giải quyết trước cuộc thi.

Trong khi đó, Miss Universe Vietnam 2026 đã hoàn tất vòng nhận hồ sơ và đang trong quá trình lựa chọn đại diện. Theo kế hoạch, vòng Chung kết dự kiến diễn ra ngày 2/10 tại Hải Phòng. Hiện tại, danh sách 30 thí sinh tham dự vòng Chung kết đã được đăng tải dần trên các trang chính thức của Miss Universe Vietnam.

Một số gương mặt nổi bật của Top 30 Miss Universe Vietnam 2026: Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 Nguyễn Quỳnh Anh; Top 5 Miss Universe Vietnam 2023 Emma Lê; Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023 Trịnh Thị Hồng Đăng; Top 5 Miss Universe Vietnam 2024 MLee; Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh...