Đỗ Mỹ Linh khoe dáng trong một resort 5 sao với chiếc váy hai dây trễ nải. Bà mẹ hai con cho biết cô tranh thủ thời gian đi 'tránh rét'. Sau sinh bé thứ hai, hoa hậu tích cực chạy show, tham dự nhiều sự kiện.

Trang phục giúp nàng dâu hào môn tôn vòng một gợi cảm. Đây là lần hiếm hoi Đỗ Mỹ Linh mặc sexy, sau nhiều năm trung thành phong cách thanh lịch.

Thiết kế bay bổng còn giúp hoa hậu khoe lưng trần. Bà mẹ hai con được nhiều khán giả khen vóc dáng mảnh mai, nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh.

Thời gian rảnh, Đỗ Mỹ Linh thường xuyên đi nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Trước đây, cô thường chọn những thiết kế gợi cảm vừa phải, hạn chế khoe vòng một.

Những thiết kế với chất liệu mát mẻ, giấu dáng như chiffon, thô mềm, linen... được Đỗ Mỹ Linh ưa chuộng.

Thời trang du lịch của Đỗ Mỹ Linh thường gắn với những màu sắc trung tính như trắng, be, nâu.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Năm 2017, cô tranh tài tại Miss World 2017, vào top 40 và giành giải Người đẹp Nhân ái. Cô làm đám cưới với doanh nhân Đỗ Vinh Quang hồi tháng 10/2022. Anh sinh năm 1995, là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Năm 2023, cả hai đón con đầu lòng - bé Tuệ An (tên thân mật là Titi). Họ có em bé thứ hai hồi tháng 4 năm nay.