Miss Universe Vietnam ra sao khi mất suất thi quốc tế

Nhiều người đẹp nổi tiếng tham dự Miss Universe Vietnam 2026 như rapper Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền), Hồng Đăng (Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023), MLee (top 5 Miss Universe Vietnam 2024), (Miss Earth Water tại Hoa hậu Trái đất 2025).

Ngày 22/9, tại họp báo khởi động công tác tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75 ở Puerto Rico, ông Ronald Day - CEO đương nhiệm của Miss Universe Organization (MUO) - xác nhận đại diện của Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Lào, Malaysia và Singapore bị loại khỏi mùa giải năm nay.

Tranh chấp quốc tế diễn ra đúng lúc Miss Universe Vietnam 2026 bước vào giai đoạn quyết định. Theo kế hoạch, chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra ngày 2/10 tại Hải Phòng với sự tham dự của 30 thí sinh.

Theo kế hoạch ban đầu, tân hoa hậu đại diện Việt Nam tại Miss Universe lần thứ 75 ở Puerto Rico vào tháng 11. Vì vậy, toàn bộ quá trình tuyển chọn, đào tạo và xây dựng hình ảnh cho người đẹp sau đăng quang vốn được thiết kế xoay quanh mục tiêu này.

Mục tiêu lớn nhất của cuộc thi là đưa đại diện Việt Nam tới sân chơi Miss Universe nhưng có nguy cơ không thực hiện được trong năm nay. Điều này có thể kéo theo những thay đổi về kế hoạch đào tạo, trang phục, truyền thông, lịch trình xuất ngoại và các hoạt động được chuẩn bị cho đại diện Việt Nam sau đăng quang.

Các đối tác, nhà tài trợ và ê-kíp đồng hành của cuộc thi cũng phải tính đến nhiều kịch bản nếu tranh chấp giữa các bên kéo dài.

Với thí sinh, đây cũng là tình huống đặc biệt. Họ tham gia cuộc thi với mục tiêu giành danh hiệu và cơ hội bước ra quốc tế, nhưng cơ hội đó đang phụ thuộc vào một cuộc tranh chấp nằm ngoài sân khấu cuộc thi.

Sự việc cũng đặt ra câu hỏi về tính ổn định của mô hình nhượng quyền các cuộc thi sắc đẹp quốc tế tại Việt Nam. Một cuộc thi trong nước có thể được tổ chức, nhưng quyền đưa người chiến thắng tới đấu trường quốc tế lại phụ thuộc vào những thỏa thuận và cấu trúc quyền lực ở cấp độ cao hơn.

Ông Nawat (đại diện MU East) và ông Raul Rocha (đại diện MU West) đưa ra những tuyên bố trái ngược.

Miss Universe 2026 được lên kế hoạch tại Puerto Rico vào tháng 11, đánh dấu lần tổ chức thứ 75. Trước khi cuộc thi diễn ra, thương hiệu đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng quyền lực nghiêm trọng.

Ngày 18/9, JKN Universe LLC - đơn vị kinh doanh dưới tên Miss Universe Organization - tuyên bố không công nhận các thỏa thuận nhượng quyền Miss Universe tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Lào, Malaysia và Singapore do Miss Universe Eastern Pte. Ltd. (MU East do ông Nawat Itsaragrisil điều hành) nắm quyền sở hữu.

Theo JKN, MU East không phải đơn vị được cấp phép hoặc có thẩm quyền vận hành thương hiệu Miss Universe tại những thị trường này. Vì vậy, đơn vị này không có quyền cấp, chuyển nhượng hoặc trao giấy phép liên quan thương hiệu Miss Universe.

Trước những tuyên bố này, phía ông Nawat và MU East lập tức đáp trả. MU East khẳng định các thỏa thuận nhượng quyền tại 6 quốc gia Đông Nam Á vẫn có hiệu lực. Các đại diện Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Lào, Malaysia và Singapore vẫn đủ điều kiện dự Miss Universe 2026.

Những tuyên bố trái ngược được hai bên đưa ra không phải là bất đồng xuất hiện đột ngột. Trước đó, MU East và MU West đã nhiều lần công khai những quan điểm khác nhau về quyền quản trị, thẩm quyền và cách vận hành Miss Universe.

Ông Nawat nắm nhượng quyền Miss Universe tại 6 quốc gia Đông Nam Á gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Lào, Malaysia và Singapore.

Việc MUO liên tục đưa ra các tuyên bố chính thức không thống nhất khiến các cuộc thi cấp quốc gia rơi vào thế khó.

Miss Universe Singapore 2026 vẫn tiếp tục tuyển chọn đại diện dù tranh chấp chưa được giải quyết. Miss Universe Vietnam 2026 cũng bước vào tuần lễ chung kết. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức cuộc thi cấp quốc gia của 6 nước Đông Nam Á đều bị ảnh hưởng ít nhiều vì sự xáo trộn này.

Điều đáng chú ý là những tranh chấp đang diễn ra công khai ngay trên các kênh chính thức của thương hiệu MUO. Điều này cho thấy những mâu thuẫn ngày càng leo thang và khó giải quyết trong chính nội bộ, ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín và hình ảnh mà Miss Universe xây dựng bấy lâu nay.