1. Lợi ích giảm cân khi nhảy bạt nhún

Giảm cân đòi hỏi cơ thể duy trì mức tiêu hao năng lượng cao hơn lượng năng lượng nạp vào trong một khoảng thời gian. Nhảy bạt nhún là một hình thức vận động có thể góp phần tạo ra sự chênh lệch này nhờ các động tác nhún, bật và di chuyển liên tục trên bề mặt đàn hồi.

Trong quá trình tập, nhiều nhóm cơ cùng hoạt động, đặc biệt là cơ chân, cơ mông và cơ vùng thân mình, khiến nhu cầu năng lượng của cơ thể tăng lên. Mức năng lượng tiêu hao phụ thuộc vào cân nặng, thời gian và cường độ tập luyện. Nhảy với tốc độ nhanh, liên tục thường đòi hỏi nhiều năng lượng hơn so với những động tác nhún nhẹ.

Khi lượng năng lượng tiêu hao thông qua vận động kết hợp với các hoạt động hằng ngày lớn hơn lượng năng lượng nạp vào từ thực phẩm, cơ thể có thể sử dụng nguồn năng lượng dự trữ, từ đó hỗ trợ giảm cân. Nhảy bạt nhún có thể góp phần tạo ra sự chênh lệch năng lượng này nếu được duy trì đều đặn.

Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân không chỉ phụ thuộc vào số phút nhảy bạt nhún. Nếu người tập ăn nhiều hơn sau khi vận động, thường xuyên sử dụng đồ uống có đường hoặc thực phẩm giàu năng lượng, lượng calo nạp vào có thể bù lại phần năng lượng đã tiêu hao.

Do đó, để hỗ trợ kiểm soát cân nặng, nên kết hợp nhảy bạt nhún với chế độ ăn cân đối, kiểm soát khẩu phần và duy trì thói quen vận động thường xuyên. Không nên kỳ vọng chỉ tập một bộ môn hoặc tăng cường độ đột ngột sẽ giúp giảm cân nhanh chóng.

Nhảy bạt nhún đúng cách có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Ảnh: AI.

2. Thời gian nhảy bạt nhún bao lâu là đủ để hỗ trợ giảm cân?

Không có một mức thời gian nhảy bạt nhún cố định phù hợp với tất cả mọi người. Thời lượng tập cần căn cứ vào thể lực, cân nặng, tình trạng sức khỏe, cường độ vận động và kinh nghiệm tập luyện.

- Với người mới bắt đầu, có thể tập khoảng 5 - 10 phút mỗi buổi để cơ thể làm quen với bề mặt đàn hồi và cách phối hợp động tác. Khi đã thích nghi, người tập tăng dần lên 15 - 20 phút, sau đó hướng tới khoảng 20-30 phút mỗi buổi nếu sức khỏe cho phép. Không nên cố gắng tập liên tục trong thời gian dài ngay từ những buổi đầu.

- Người đã quen vận động có thể duy trì khoảng 20 - 30 phút mỗi buổi, 4 - 5 buổi mỗi tuần tùy thể trạng. Nếu chưa đủ sức nhảy liên tục, có thể chia thành các khoảng ngắn, xen kẽ thời gian nghỉ hoặc vận động nhẹ. Chẳng hạn, người tập nhảy trong vài phút, nghỉ ngắn để điều hòa nhịp thở rồi tiếp tục khi cơ thể đã hồi phục.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người trưởng thành nên thực hiện 150 - 300 phút hoạt động thể lực aerobic cường độ vừa hoặc 75 - 150 phút hoạt động cường độ mạnh mỗi tuần. Ngoài ra, nên kết hợp các hoạt động tăng cường sức mạnh cơ bắp ít nhất 2 ngày mỗi tuần.

Đây là khuyến nghị chung về hoạt động thể lực, không phải định mức riêng cho nhảy bạt nhún. Người tập có thể phân bổ thời gian nhảy bạt nhún cùng các hoạt động aerobic khác để đạt tổng thời lượng vận động phù hợp. Không nhất thiết phải nhảy mỗi ngày hoặc tập liên tục trong một buổi.

Cần lưu ý, số phút tập không phải yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả giảm cân. Cường độ vận động, mức tiêu hao năng lượng, chế độ ăn và khả năng duy trì đều đặn cũng có vai trò quan trọng. Người tập nên theo dõi cân nặng và vòng eo theo định kỳ, đồng thời điều chỉnh thời lượng khi thể lực được cải thiện.

3. Cách nhảy bạt nhún an toàn

Nhảy bạt nhún có các động tác bật và tiếp đất liên tục, đòi hỏi khả năng kiểm soát tư thế và giữ thăng bằng. Để hạn chế chấn thương, người tập cần chú ý một số nguyên tắc sau:

- Khởi động kỹ trước khi tập: Dành khoảng 5 - 10 phút đi bộ tại chỗ, xoay nhẹ cổ chân, đầu gối, hông và vai. Khởi động giúp cơ thể chuẩn bị cho hoạt động vận động, hạn chế tình trạng căng cơ khi bắt đầu tập.

- Làm quen với bề mặt bạt: Khi mới tập, nên đứng vững, thực hiện động tác nhún thấp và chậm để cảm nhận độ đàn hồi của bạt, chỉ tăng độ cao hoặc tốc độ khi đã kiểm soát tốt tư thế.

- Giữ tư thế ổn định: Đầu hướng về phía trước, lưng tương đối thẳng, đầu gối hơi chùng khi tiếp đất; không nên khóa cứng khớp gối, bật nhảy quá cao hoặc cố thực hiện các động tác phức tạp khi chưa có kinh nghiệm.

- Kiểm tra thiết bị: Đặt bạt nhún trên mặt phẳng chắc chắn, kiểm tra khung, chân đế và hệ thống lò xo hoặc dây đàn hồi trước khi sử dụng; bảo đảm khu vực tập không có vật cản; ưu tiên thiết bị có tay vịn nếu cần hỗ trợ thăng bằng.

- Không tập quá sức: Nếu xuất hiện đau khớp, chóng mặt, khó thở bất thường hoặc cảm giác mất thăng bằng, cần dừng tập và nghỉ ngơi; không nên cố hoàn thành đủ số phút đã đặt ra khi cơ thể có dấu hiệu quá tải.

Lưu ý, người có tiền sử chấn thương khớp gối, cổ chân, bệnh lý cột sống, rối loạn thăng bằng hoặc bệnh tim mạch chưa ổn định nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tập. Nếu thường xuyên đau hoặc khó chịu khi nhảy, có thể cân nhắc chuyển sang hình thức vận động ít tác động hơn như đi bộ hoặc đạp xe.